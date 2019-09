Chubut en llamas: Arcioni se reúne con el Gobierno nacional en busca de ayuda

La provincia de Chubut atraviesa hace poco más de un mes una situación crítica. Y en septiembre, el Ejecutivo provincial afronta un nuevo desafío: conseguir $1.597.283.863,25 para abonarles lo que resta del sueldo de agosto a los empleados estatales del distrito.

Por este motivo, el gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Economía provincial, Oscar Antonena, parten hoy rumbo a Buenos Aires para verse las caras con el Ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio y, quizás, con su par de Hacienda, Hernán Lacunza.



Según informó Antonena a la agencia pública de noticias Télam, el dinero en cuestión serviría para pagarles a quienes ocupan el "tercer rango" salarial. Es decir, aquellos empleados públicos que ganan más de 65 mil pesos.

Estos casi 1.600 millones de pesos que se necesitan alcanzan "solo para el sueldo de bolsillo, ahí no están contempladas el resto de las cargas, con lo cual se estaría cumpliendo la masa salarial de agosto que ya se pagó en un 71%", declaró Antonena a Télam.

Por otra parte, Antonena recordó que el viernes 13 de septiembre pasado "se depositó el salario de los empleados que ganan menos de 40.000 pesos y el viernes pasado el de quienes perciben entre 40.001 y 65.000 pesos".

La deuda en dólares es una espada de Damocles para una decena de provincias

"La masa salarial de agosto fue de 3.441.725.628,87 pesos y la vamos cubriendo, con esfuerzo y produciendo los ajustes pertinentes en el escaso margen de maniobra que tenemos", detalló el ministro



La semana pasada, el Gobierno informó que en lo que va de mes se giraron 1.237 millones de pesos a Chubut para ayudar a la provincia a superar la crisis.



"Eso es parte de un error de concepto, porque se nos adelantan fondos que tendremos que devolver, pero además hay un principio básico en el federalismo y es que la Nación se constituye de la renta de las provincias y no al revés, aunque no es conveniente ingresar en disputas poco edificantes" comentó al respecto el ministro de Economía de Chubut.



Por otra parte, el funcionario admitió que le molestaron declaraciones del ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, "quien se refirió al envío de fondos de esa cartera que fueron por algo más de 120 millones de pesos y no sabía dónde estaban".



"Son fondos con afectación específica y por lo tanto intangibles, se encuentran en nuestra cuenta bancaria sin tocar, aunque es bueno ponderar que ese monto es insignificante frente a la magnitud de la masa salarial a la que hay que hacer frente para pagar a 17.000 docentes que requieren 1.600 millones", explicó..



"Mas allá de las discusiones que se dieron a través de los medios, los funcionarios del gobierno central siempre nos atendieron y particularmente el ministro Rogelio Frigerio que jamás nos cerró el teléfono", apuntó el ministro chubutense.

Chubut comienza mañana la décima semana consecutiva de paro docente y se aguardan días de mayor conflictividad gremial, incluso con cortes de ruta según adelantaron trabajadores de una facción disidente con la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia.

JPA/MC