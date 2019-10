Lanata apuesta a un regreso en 2020, para el que deberá dejar su hábito más adictivo

por Agustín Jamele

La noticia causó sorpresa, aunque se rumoreaba que podía ocurrir. El periodista Jorge Lanata ya no hará su programa televisivo Periodismo para todos ni tampoco el ciclo Lanata sin filtro, que conduce en Radio Mitre, en lo que queda de 2019. “Vuelvo el año que viene”, aseguró a través de un mensaje que grabó y en el cual explicó los motivos de su decisión. “Por la calle me dicen todo el tiempo que me cuide y les voy a hacer caso. Me voy a cuidar, y por eso me tomo unos meses. En 2020 vuelvo a aparecer, pero ahora voy a parar porque tengo que hacerlo”, indicó.

La primera reacción en las redes sociales fue buscar causas relacionadas a la política. Incluso la última ex mujer de Lanata, Sara Stewart Brown, usó su cuenta de Twitter para ironizar al respecto. “Las mil teorías conspirativas en 3, 2, 1”, escribió en la plataforma.

Es la salud, estúpido. Lo cierto es que la decisión responde a un tema de salud, algo que preocupaba a familiares, amigos y colegas del multimedio desde hacía varios meses. El propio Lanata reveló que si bien se encuentra estable del trasplante de riñón que tuvo en 2015, padece enfermedades relacionadas con ese procedimiento. Al ser inmunodeprimido, este año padeció desde una conjuntivitis hasta gripe A y un virus gastrointestinal, que lo llevaron a internarse cuatro veces en poco tiempo.

A eso se suman consecuencias de la diabetes que le complican la tonicidad muscular, y también momentos en los que pierde el equilibrio. La combinación de ambas habría sido la causa principal por la cual sufrió tres caídas en el último mes, de las cuales no se dieron detalles. Sí se supo que tras una de ellas lo encontraron complicado en su domicilio, en el Kavanagh. Por este cuadro, Lanata aceptó hacer los traslados en silla de ruedas.

Salir de golpe. “No podemos entender que haya gente que dude de este retiro temporario porque en algún punto era lo lógico”, aseguraron a PERFIL desde su entorno laboral, y agregaron que la noticia no fue una sorpresa en sí misma. “Lo esperábamos, aunque quizás pensábamos que iba a ser algo más progresivo. Pensábamos que iba a evaluar el día a día y no esto de dejar todo al mismo tiempo y de manera pública”, indicó un integrante de uno de sus dos equipos de trabajo. Si bien el video con las explicaciones se dio a conocer el jueves por la noche al aire tanto en TN como en El Trece, durante el día –es decir, con antelación– fue enviado a los compañeros que trabajan con Lanata en televisión y radio.

Los productores de cada ciclo se encargaron de hablar con los periodistas y técnicos para explicarles lo que sucedía y así evitar desprolijidades laborales y rumores innecesarios. En cuanto a la emisión del programa en sí no se hizo un anuncio oficial pero, por ahora, la idea de El Trece es que mañana PPT sea reemplazado por una película. Dada la altura del año, no hay en principio idea de relanzar un PPT sin Jorge Lanata ni de ocupar ese espacio con otro ciclo periodístico. Al menos no por el momento. Finalmente, este año y a pesar del costo de producción del ciclo dominical, los televidentes terminaban inclinando la balanza del rating a favor de Susana Giménez, en Telefe.

¿Chau pucho? PERFIL se comunicó con varios integrantes de los equipos de Lanata y todos coincidieron en que el aviso se hizo de forma ordenada y que muchos hasta lo tomaron como un alivio. “La verdad es que necesitaba parar un poco. Se lo veníamos diciendo todos, aun a costa de sus puteadas. Es un hombre joven y necesita dedicarse a él”.

Si bien todos los problemas mencionados influyeron en la salud de Jorge Lanata, a ellos hay que sumarles un hábito que le cuesta y que, dadas las pruebas irrefutables, se niega a dejar: el cigarrillo. Para ejemplificar la necesidad que tiene el periodista de fumar se puede dar un ejemplo rápido. Antes de firmar su contrato, una de las condiciones que puso fue poder fumar al aire, algo que no se estila en ninguna radio del país y que obligó a sus compañeros de otros programas a aprender a convivir con el clima que deja el fumar en un ambiente cerrado como un estudio de radio.

Sin embargo, no es algo a lo que Lanata esté dispuesto a renunciar, y eso preocupa a los médicos que lo atienden. Desde la Fundación Favaloro emitieron ayer un comunicado respecto del retiro del periodista de los medios, y ante todo afirmaron que fue una buena decisión. “El paciente requiere un abordaje enérgico y multidisciplinario de sus enfermedades asociadas, por lo que se ha recomendado un tratamiento intensivo de su obesidad y diabetes”, indica el escrito.

A esto se sumarán intentos focalizados para que además deje de fumar. Ya lo ha intentado hace tiempo, pero sin resultados positivos. De todas formas, su círculo cree que esta vez la situación es diferente debido al extremo al que se llegó en este último tiempo. Sobre todo luego de lo que sucedió el pasado jueves 26 de septiembre, cuando se cayó al dejar su programa en Radio Mitre. Ese golpe fue muy fuerte y dicen definitorio, ya que lo dejó muy dolorido.Ese día fue directo a internarse a la Favaloro y no fue fácil la recuperación. Ahi se dio cuenta de que el cuerpo le estaba diciendo basta.