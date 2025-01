Maximiliano Ferraro desmintió a Patricia Bullrich: "Dejá de agredir y bastardear a excompañeros de JxC"

La tensión entre los exsocios de Juntos por el Cambio se profundiza. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, desmintió a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la acusó de haber escrito personalmente la carta pública en la que el partido amarillo afirmaba que nunca haría un acuerdo electoral con Javier Milei. También la acusó de hacer un "berrinche político", tener "desapego a la verdad" y dijo tener chats que confirman su opinión negativa sobre el actual presidente.

“La única verdad en lo que decís es que llegaste tarde, pero llegaste al Instituto H. Arendt, donde se realizó la reunión de la Mesa Nacional en abril de 2022”, escribió Ferraro en su cuenta de la red social X, y agregó: “Ese día, corriste a alguien del equipo de comunicación y te pusiste a redactar, junto a quienes estamos en la foto, el documento y comunicado final”.

La dura publicación de Ferraro, titulada “Miente, miente, que algo quedará”, en la que lamenta el "desapego a la verdad" de la funcionaria, responde a las declaraciones que hizo Bullrich en una entrevista del programa del influencer libertario Daniel Parisini, conocido como 'Gordo Dan'. Allí, la ministra había afirmado que en plena campaña, el 27 de abril de 2023, ella se había negado a firmar un documento de JxC en el que decía que con Milei nunca iba a haber un acuerdo electoral.

Ferraro no solamente negó esta versión sino que además sostuvo que Bullrich redactó personalmente ese comunicado (en el que Juntos por el Cambio tomaba distancia de Milei) y publicó una fotografía que la muestra a ella sentada delante de una computadora rodeada por Gerardo Morales, Laura Rodríguez Machado, Mario Negri y por él mismo.

"Vos sabés que no estoy mintiendo. Tengo memoria Patricia y, al igual que vos, anotaba casi en versión taquigráfica las reuniones para tener precisión sobre lo acordado. En muchas de esas reuniones, toda la Mesa depositaba en mí la confianza —que aún agradezco— de redactar o hacer la redacción final de los comunicados. Sin embargo, en este caso, la foto demuestra que vos misma te sentaste y redactaste", insistió Ferraro.

"Después, no sé qué te pasó, pero hiciste un berrinche político, y eso está más que patentado en el chat que teníamos los presidentes", dijo. A su vez, el diputado de la Coalición Cívica señaló que tiene en su poder conversaciones privadas que demostrarían que Bullrich tenía una opinión negativa de Milei. "No quiero faltar al resguardo de las conversaciones que tuvimos, pero no puedo dejar de recordar lo que decías vos, tu equipo de campaña y Derek Hampton sobre Javier Milei", sugirió Ferraro.

"Patricia, dejá de agredir y de bastardear a excompañeros de Juntos por el Cambio. Si tomaste tu decisión de irte con La Libertad Avanza, hacelo tranquila y sin violencia, pero no te lleves puesta la verdad ni a quienes alguna vez compartimos espacio con vos", concluyó el legislador radical.

La ministra Patricia Bullrich acudió en diciembre a una entrevista con el Gordo Dan que se publicó este lunes por la noche. En esa conversación afirmó que ella había sido la única dirigente de Juntos por el Cambio que apoyó inmediatamente y sin especulaciones a Javier Milei en el balotaje presidencial del 2023, luego de perder en la contienda electoral.

"Cuando quedamos afuera del balotaje, (Mauricio) Macri se reunió en su casa y quería esperar una semana y analizar con un focus group", criticó. "Yo me mandé sola a apoyar a Javier", evocó. En su cruzada actual contra el expresidente, la ministra también dijo que presentó el protocolo antipiquetes en 2015, pero que Mauricio Macri no la apoyó por ser “políticamente correcto”.

La funcionaria reflexionó también sobre su vínculo con Javier Milei. Según relató, durante la campaña de 2023 llegó tarde a una reunión de JxC y allí Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y otros sectores de Juntos por el Cambio "estaban firmando un documento diciendo 'con Javier nunca nada en la vida'", lo que le pareció "una locura".

"Se armó un revuelo, yo dije 'no estoy de acuerdo', soy la presidenta del PRO y no voy a firmar eso", aseguró. Además, dijo que en ese entonces ya era "amiga" de Javier Milei, y que "tenía cercanía, charlábamos siempre". "Nosotros hicimos la campaña diciendo 'es todo o nada', por lo que Larreta me decía extremista", recordó.

“Muchas veces Milei me planteó: ‘Che, vamos juntos a las PASO’, porque esa cercanía era evidente”, relató. No obstante, reconoció que la relación enfrentó tensiones, especialmente tras las elecciones parlamentarias de 2021, cuando las dinámicas internas dificultaron mantener la unidad en Juntos por el Cambio.

La exministra lamentó algunas decisiones tomadas durante la campaña electoral que siguió a esos comicios: “Me arrepiento de no haber sostenido la misma actitud que tenía antes. Creo que fue un error decir ciertas cosas, porque estaba claro que Javier y yo competíamos desde el mismo lado del cambio”, admitió.

