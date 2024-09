Día 282: La piba dinamita

“Bullrich es una política de oficio, ha pasado por diferentes partidos, diferentes gestiones y a su modo es también un Ángel Exterminador con sus particularidades. En el caso de ella, fue exterminando a los distintos presidentes y ella siempre fue quedando. Esto viene, inclusive, desde la época de un presidente radical, como Fernando De la Rúa”, analizó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 17 de septiembre de 2024.

Después de quedar tercera en la elección nacional, Patricia Bullrich vivió una nueva metamorfosis que la depositó por segunda vez en el Ministerio de Seguridad, esta vez de un gobierno libertario. Con un rol protagónico, la ex candidata a presidenta se mueve por la gestión de las fuerzas del cielo como una virtual super jefa de gabinete.

El escritor y periodista Jorge Asis popularizó el término “Ángel Exterminador” para referirse a Mauricio Macri porque es un político que es letal a la hora de sacarse de encima a sus rivales. El propio Asís sostuvo en un medio televisivo que "Macri es el ángel exterminador de la política argentina".

Actualmente Mauricio Macri tiene un enfrentamiento con Patricia Bullrich. ¿Correrá Bullrich la misma suerte que el resto de exterminados?

Patricia Bullrich, lejos de haber sido exterminada por el Ángel Exterminador, como diría Jorge Asís, hace crecer su imagen dentro del gobierno y muchas veces funciona de alguna manera como una primus inter pares, y es posible que finalmente sea ella la que extermine al exterminador.

La ministra de Seguridad tiene la particularidad de romper los espacios políticos a su conveniencia. Lo hizo con la Coalición Cívica, cuando era la segunda figura de relevancia luego de Elisa Carrió, lo hizo recientemente con el PRO y también logró tener una política, para resquebrajar de manera cada vez más notoria el Partido Radical desde afuera, vinculándose a dirigentes como Luis Petri, mucho más a la derecha que otros referentes, como Martín Lousteau, por ejemplo.

Probablemente sea esta política de Bullrich lo que esté, entre otros factores, en la reciente ruptura de la UCR, que sancionó a los diputados que votaron con el Gobierno en el asunto del veto a la fórmula jubilatoria de la oposición. En esa interna hay una provincia clave: Mendoza. De hecho, se habla del “radicalismo Malbec”. Lugar del que es oriundo Petri, figura clave del “Radicalismo libertario”, por así decirlo, pero en la que hay otros dirigentes que se encuentran dentro de esta sensibilidad: Alfredo Cornejo, por ejemplo.

Por otra parte, el apodo de “La piba” se lo pusieron en la juventud peronista vinculada a Montoneros. Bullrich, militó en este espacio y en diferentes sectores del peronismo desde sus 17 años hasta bien entrada la década de los ‘90. De hecho en 1993, fue electa como diputada del PJ por la Ciudad de Buenos Aires.

El 7 de julio de 2021, Patricia Bullrich recordó su pasado montonero en TN y frente a la pregunta sobre si sabe armar bombas sostuvo que supo pero se olvidó: “Alguna vez armé una molotov, pero me olvidé”. “Hay prácticas que de joven pensé que cambiarían el mundo, pero que hoy no haría nunca más. No creo en la violencia como forma de acción política”, expresó.

Chicanas y turbulencias

Hay quienes dicen que la cruzada de Victoria Villarruel contra los montoneros tiene también a Patricia Bullrich como destinataria. El pasado 27 de agosto, en el acto de conmemoración y homenaje de las victimas del terrorismo, la vicepresidenta apuntó contra los montoneros: “Todos los Montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación”.

Ahí, la inefable Lilia Lemoine, le había hecho un mensaje por redes sociales a la vicepresidenta donde le preguntaba si quería meter presa a Patricia Bullrich. Hay quienes asocian el conflicto entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta porque los cargos del Ministerio de Seguridad y de Defensa estaban prometidos por Javier Milei a Victoria Villarruel, pero finalmente los ocupó Patricia Bullrich porque se presume que podría haber una alianza entre la vicepresidenta y Mauricio Macri. Finalmente, siguiendo la línea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, encontramos otro punto de unión entre Javier Milei y Patricia Bullrich.

La foto que compartió Javier Milei para afirmar su alianza con Bullrich en la campaña 2023.

Ahora, siguiendo la carrera de la actual ministra de Seguridad, recordamos las críticas que le hacía a Mauricio Macri en un debate en el que competían por la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En el debate del 2003, Patricia Bullrich se refirió a Mauricio Macri, más o menos, como un corrupto: “Macri dice que Ibarra era inutil e Ibarra dijo que Macri era corrupto. Los dos tienen razón”.

Antes del triunfo libertario, Macri y Bullrich estaban en el mismo ala del PRO, ambos eran halcones. Es decir, ambos tenían un proyecto mucho más de derecha que Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, los problemas empezaron a surgir cuando Macri le hacía gestos de complicidad a Javier Milei.

Luego de que Juntos por el Cambio quedara afuera del ballotage, Macri encabezó la iniciativa de reunirse con Milei y empezó las negociaciones para integrarse al eventual gobierno. En ese momento, era el que estaba más decidido al respecto. Recordemos que Milei había dicho en campaña que Bullrich era una montonera que había tirado bombas en los jardines de infantes.

El gobierno libertario se ve obligado a una convivencia de acuerdos débiles con la oposición

Según versiones en off, en las negociaciones Macri pedía que sea Ritondo el presidente de la Cámara de Diputados y frenaba toda la integración del PRO al Gobierno hasta que Milei no ceda en este planteo. Cuentan estas versiones que Bullrich se abrió de esta negociación y junto a su ex candidato a vice, el radical Luis Petri, se reunieron con los libertarios y se incorporaron en las carteras de Seguridad y Defensa, que son las que ahora dirigen. De esta manera, el PRO empezó a resquebrajarse en un ala libertaria, por así decirlo, minoritaria encabezada por Bullrich y un ala más republicana institucional dirigida por el propio Macri.

Cuando se dió este movimiento, el único dañado no fue Macri, también se tuvo que guardar sus pretensiones la propia Victoria Villarruel, a quién se le había prometido influencia sobre el área de Defensa. Es justamente ahí que, quienes señalan que el ex presidente Macri y la vicepresidente Villarruel complotan contra Milei, empezaron su relación.

Desde ese momento, el apoyo de Macri al gobierno de Javier Milei tiene algunos reparos y su proyecto, a diferencia del de Patricia Bullrich, que no tiene nada, es el de la fusión con los libertarios, independientemente de que estas alianzas puedan servirle al Gobierno, porque hay dudas de que Milei desee una fusión con el PRO, o que LLA vaya cooptado figuras del PRO y recree, incluso, una nueva versión de Juntos por el Cambio sin Mauricio Macri, más osada. Ella se plantea un Juntos por el Cambio sin Mauricio Macri, cooptando parte del PRO y parte del radicalismo. De cualquier forma, Bullrich queda siempre al borde de cualquier situación que la deje fuera del juego. Por ejemplo, quedó envuelta en la mentira del propio Ministerio de Seguridad en combinación con el Jefe de Policía respecto de la nena que había sido gaseada con gas pimienta.

Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Por otro lado, una de las lecturas de la cruzada de la vicepresidente Victoria Villarruel contra los “montoneros”, a quienes les dice que deben “pagar por derramar sangre” en los años 70, también daría a entender ese costado de cierta afinidad en contra de la fusión del PRO con LLA que tendría Patricia Bullrich con el Presidente.

Pero lo más interesante de todo, no es la situación respecto del PRO, sino la manera que tiene de contraatacar dentro del PRO que demuestra que si no le dejan conducir el partido, ella crea un Juntos por el Cambio nuevo, que sería la cooptación de los nuevos radicales que se unieron con el voto a favor del veto del Presidente. Además, la crítica del propio gobernador de Mendoza a la sanción que tomó el partido con estos diputados.

Ayer, Miguel Ángel Pichetto, en este mismo programa, puso el foco en algo que hasta ese momento no había visto nadie, que es cuando Milei decía que criticaban a su gobierno por falta de gestión. Ellos tenían más gestión que ningún otro, y casualmente, todos los ejemplos que colocaba de gestión en su discurso del domingo, tenían que ver con Patricia Bullrich. Pichetto sostuvo que La Libertad Avanza “no está valorando a sus aliados más importantes y más sólidos”, refiriéndose al PRO y a Marci. Además, como dato político, agregó que “hay un crecimiento de la gravitación de la figura de Patricia Bullrich en el Gobierno”.

Pichetto se refería a cuando, Milei el domingo en el Congreso, remarcaba que tenían éxitos en la gestión, tirándole “elípticamente” un palo a Macri.

Miguel Ángel Pichetto: "El Gobierno no está valorando a sus aliados más importantes, centralizados en Macri"

Patricia Bullrich, la piba dinamita es percibida por Javier Milei como alguien más semejante a él, dirigente de extrema derecha que tiene una actitud frontal. Es normal preguntarse cómo se ubica Patricia Bullrich en la extrema derecha si tiene un pasado montonero, pero el planteo de los extremos se tocan, incluso la idea del Presidente de la “campaña permanente”, que llevó al Congreso para discutir el presupuesto, que más que un discurso de presupuesto fue un discurso de campaña, que también tenia Trotsky con la idea de que continuamente había que estar en un estado de revolución. De hecho, el anarquismo nace de la izquierda y es el anarquismo capitalista que toma Milei para la derecha.

Finalmente, el punto de contacto entre la piba dinamita, la piba montonera con una actitud, en aquel momento que podía parecer de extrema izquierda, en realidad era simplemente extrema, se da con la propia actitud extrema del propio Presidente. Es decir, son parecidos, a los dos les gusta jugar al límite. Y, por el contrario, Mauricio Macri es una persona que, más allá de tener ideas de derecha y conservadoras, tiene formas clásicas de buenas costumbres, y le producen escalofríos los extremos dogmáticos sin límite. En este caso, nuevamente me parece que lo que está intentando devolverle Patricia Bullrich a Mauricio Macri no es quedarse con una parte del PRO, sino reconstruir un Juntos por el Cambio de derecha.

