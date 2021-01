Carlos Menem cumple un mes internado: cómo sigue su estado de salud

Carlos Saúl Menem cumple hoy un mes internado en el Sanatorio Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo. El expresidente fue ingresado a la clínica privada el 15 de diciembre de 2020 a raíz de una infección urinaria, tras la cual sufrió un episodio de descompensación cardíaca. El Senador por La Rioja, de 90 años, también había presentado una leve aceleración de su ritmo cardíaco.

Días más tarde, el 24 de diciembre, Carlos Menem debió ser sometido a un coma inducido, y también le practicaron diálisis por una falla renal. Por esa situación, no pudo asistir, ni siquiera de forma remota, a la maratónica sesión del Senado en la que se aprobó la legalización del aborto, que fue promulgada este jueves.

Sin embargo, pese a que el panorama de su estado de salud parecía sombrío al final del año pasado, en las últimas semanas su estado tuvo mejoras que le permitieron salir de esa situación, aunque permanece internado para continuar con el monitoreo de su salud.

La mejoría de Menem

El pasado 9 de enero Menem salió del coma inducido y dejó de utilizar el respirador artificial, por lo que su ex esposa Zulema Yoma destacó que el legislador nacional estaba "bastante mejorcito". "Papá esta luchándola. Estamos acompañándolo", había afirmado su hija Zulemita pocos días después de la internación. En los festejos de año nuevo, con su padre internado, posteo una foto tomando la mano del ex Presidente con la frase "Te ganamos 2020".

El 29 de diciembre se había especulado con la idea de que Menem pudiera participar en la votación del Senado sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, algo que finalmente no ocurrió. "Gracias a Dios está bastante mejorcito, por suerte", había contado la ex primera dama Zulema Yoma, quien estuvo casada con el riojano entre 1966 y 1991 y con quien tuvo dos hijos: Zulemita y Carlitos Junior. En el mismo sentido se había expresado el abogado del ex jefe de Estado, Luis Daer, quien había remarcado que el legislador peronista "está mejor".

Otra de sus ex parejas, Cecilia Bolocco, le reconoció al diario chileno El Mercurio que la situación de Menem era complicada. Aseguró que el Senador estaba agonizando y que el hijo que tienen en común, Máximo, se fue a Argentina para despedir de Menem. En esos últimos días del año, Bolocco y Máximo había sufrido un asalto en Chile.

Durante 2020, Menem había tenido otras internaciones: la primera en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por una neumonía bilateral, y la segunda a los pocos días de recibir el alta, debido a un cuadro de debilidad muscular y baja saturación de oxígeno en sangre. El referente peronista tiene mandato como senador nacional por La Rioja hasta el 10 de diciembre de 2023.

