Mensaje a Bullrich: “La firmeza que vale no es la de ver quién grita más fuerte”

La tensión en el armado político tuvo un correlato en declaraciones. Horacio Rodríguez Larreta le respondió ayer a Patricia Bullrich, quien habló de que “no hay lugar para respuestas tibias”. En ese marco, el jefe comunal contestó: “La grieta es estafa, porque los que la impulsan saben que con la grieta vamos al fracaso. Nadie puede negar la historia. Llevamos 80 años de pelearnos unos con otros. Los primeros 40, a los tiros; los últimos, donde cada uno que llegó empezó de vuelta (...) No va. Por eso insisto en que intentemos algo distinto. Si seguimos por este camino, el resultado va a ser el mismo”.

En ese contexto, al mandatario porteño, en el canal LN+, expresó: “Primero, creo que la firmeza que vale no es la de ver quién grita más fuerte en una tribuna, sino la de resolver los problemas de la gente. Lo que vale es cuando yo me planto para que no cierren las escuelas, o peleo contra las mafias y la inseguridad en la Capital. Esa es la firmeza que vale. El resto es gritar desde la tribuna y no le cambia la vida a nadie. Los que juegan son los que están en la cancha. Entonces, no entro en esas discusiones. Yo gobierno con el kirchnerismo y el Gobierno nacional enfrente. Pero por supuesto que dialogo con Patricia Bullrich”.

Por otro lado, señaló que no tiene apuro para anunciar quién podría ser su compañero de fórmula y aseguró: “Podría ser radical. Creo en la pluralidad y la amplitud, pero hoy sería prematuro [comunicarlo]”. Y ante una pregunta sobre la posibilidad de que su vice sean Bullrich o Morales, expresó: “Con ninguno de los principales referentes de JxC sería un disparate [pensar en compartir fórmula]”. Consultado acerca de si se sentaría a una mesa a dialogar con Cristina Kirchner, el mandatario porteño evaluó: “No. No veo ninguna posibilidad de acordar con Cristina Kirchner. Cristina Kirchner cree que los únicos amigos que tenemos que tener son Venezuela y Cuba. Es parte del Gobierno que cerró las escuelas, liberó a los presos y es la que quiere mandar militantes de La Cámpora a los supermercados para bajar la inflación. No me pongo de acuerdo nunca. Una cosa es dialogar y otra es acordar”.

Por su parte, el radical Facundo Manes dijo en Clarín que “hablar de candidaturas ahora es faltarle el respeto a la sociedad, es aumentar el divorcio entre la gente y la política. Argentina es el país con más candidatos a presidente per cápita. Y la sociedad está en otro canal, no pide proyectos personales. La está pasando mal, es pobre y siente que no hay una apuesta a largo plazo”.