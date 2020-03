Milagro Sala: "Morales armó una causa en la que no tuve nada que ver"

Milagro Sala acusó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de manipular la justicia provincial para encarcelar opositores. “La justicia está pintada con los colores de la Unión Cívica Radical”, le dijo a la agencia Télam desde su casa en San Salvador, donde cumple prisión domiciliaria.

En medio de una creciente tensión entre el mandatario radical y el gobierno nacional por un proyecto de ley que impulsa la intervención del Poder Judicial jujeño, Sala advirtió: “Gerardo Morales hace más de seis años que viene haciendo campaña contra Milagro Sala; cualquier cosa que pasa en Jujuy es por culpa de Milagro Sala”.

“Fue Morales quien me denunció por un escrache con huevos en una escuela cuando yo nunca estuve ahí. Me acusó y armó una causa en la que no tuve nada que ver. Sin embargo, por tener amigos jueces y fiscales federales, me terminaron imputando y sentenciando", precisó.

El Senado tratará el pedido de intervención del Poder Judicial jujeño

La dirigente social, que está detenida con prisión preventiva hace cuatro años, apuntó contra Morales por haber hecho una maniobra para ampliar el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy en plena democracia “y pasar por encima todos los acuerdos judiciales (lo que) fue una real torpeza con la cual muchos fuimos avasallados en nuestros derechos y en donde nadie nos escuchaba".

Sala hizo alusión así a la ampliación de la Corte que impulsó el propio Morales, que fue votada por dos diputados radicales (entre muchos otros) que luego fueron designados al frente de la Corte. Uno de ellos, Pablo Baca, pidió licencia tras la difusión de un audio en la que admite que Sala está presa por intereses políticos y no por sus delitos.



MC