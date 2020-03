Jujuy: una exfuncionaria provincial acusó al juez Pablo Baca de haberla violado

Una grave denuncia sacude al Poder Judicial de Jujuy. La exdirectora de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos Ana Juárez Orieta denunció por violación al juez del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca.

Según las palabras de la mujer, el ataque sexual sucedió en agosto de 2019, en el propio estudio jurídico del acusado. En este momento, Baca se encuentra de licencia en su cargo, por otro tema que lo tiene contra la espada y la pared: la difusión de audios en los que él afirma que Milagro Sala está presa por "conveniencia".

El caso puntual que denuncia Juárez Orieta tiene como escenario la oficina del magistrado, quien supuestamente la había citado para entregarle unos papeles que eran comprometedores para un fiscal. Una vez allí se habría producido el ataque.

La mujer relató al portal El Cohete A La Luna los sucesos de aquella jornada: "Me tiró en el sillón y me golpeé la cabeza con el borde de madera de ese sillón. Y le dije: ¡Pablo!, me lastimaste. Calmate. No sos así. Y me agarró del pelo, me levantó del sillón, y me puso en el piso. Y con una mano me tenía agarrada del pelo, me arrancó el pelo, y me puso de rodillas, y con la otra mano se soltó el cinto, y se bajó la bragueta. Y me llevó la cara".

Luego de ello, la mujer asegura que el juez le eyaculó en el rostro y que le lastimó el ano con sus dedos.

La Legislatura aprobó el tratamiento de juicio político del Presidente de la corte jujeña

Baca y Juárez Orieta tuvieron una relación entre 2016 y 2018, cuando ella decidió interrumpir el vínculo sentimental porque él estaba casado. Tras la ruptura, la denunciante afirma que el magistrado comenzó a tornarse violento y amenazante.

Cinco meses más tarde del presunto ataque sexual ella se acercó a realizar la denuncia en la comisaría de la mujer y fue recibida por un hombre, quien según su relato la obligó a repetir tres veces lo sucedido hasta que empezó a tomar nota de los detalles y le preguntó también por qué había tardado tanto en denunciarlo. La respuesta, claro está, tenía que ver con el miedo. "Me dijo: si vos hablas, te voy a hacer cualquier denuncia o vas a aparecer flotando en el dique", aseguró la exfuncionaria.

Días atrás, Pablo Baca, formuló una denuncia penal en contra de Ana y de Débora Juárez de Bracamonte (legisladora provincial por el Frente de Todos y hermana Ana) por el delito de coacción. Afirmó que ellas habrían señalado que harían públicas grabaciones u otros materiales con aptitud para perjudicarlo y con el fin de que no ejerza los derechos que le corresponden.

JPA / DS