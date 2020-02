A tres meses de denunciarlo, la sobrina de Alperovich dijo que se siente "liberada, segura y tranquila"

A tres meses de haberlo denunciado por violación, la sobrina del senador peronista José Alperovich publicó hoy un comunicado y aseguró sentirse "liberada, segura y tranquila", en tanto destacó que lo único que busca "es Justicia".

"Tal como se ratificó en ambas sedes judiciales, de Tucumán y Buenos Aires, la causa es únicamente por abuso sexual, por los episodios denunciados y el único imputado es Alperovich. Solo esos hechos son los que se investigan", aseguró la mujer, de 29 años.

En el comunicado difundido por el grupo de apoyo técnico de la denunciante, agregó: "Como siempre estaré a disposición de la Justicia porque mi único móvil es que se conozca la verdad de lo sucedido, lo único que pretendo y quiero es justicia". "Las víctimas de violencia sexual no somos culpables. No somos responsables. No somos el blanco", indicó.

Por su parte, los representantes del grupo de apoyo técnico de la joven aseguraron que confían "en que la Justicia no va a permitir que se tergiversen los hechos y que arrojará luz a lo denunciado".

"Nos parece oportuno recordar que el Estado tiene la obligación inmediata de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales", sostiene el comunicado.

El 22 de noviembre, la sobrina segunda de Alperovich, que trabajó junto a él en su última campaña para gobernador y se desempeña además en el Senado, lo denunció por violación ante los tribunales de esa provincia y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la ciudad de Buenos Aires.

Tres días más tarde, Alperovich solicitó una licencia de sus tareas como senador, la cual le fue concedida por un lapso de seis meses por la Cámara alta.

