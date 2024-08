Javier Milei se sumó a repudiar la inclusión de la boxeadora argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos 2024 en la competencia con mujeres cuando su identidad biológica sería la de un hombre. El Presidente llamó "boluprogres" a quienes estuvieron de acuerdo con respetar la autopercepción de la deportista, luego de que compitiera con la italiana Angela Carini y que esta se retirara a los 46 segundos de haber empezado la pelea. "Si seguía la mataba", escribió el mandatario.

La polémica comenzó cuando las boxeadoras Imane Khelif de Argelia y Lin Yu-ting de Taiwán fueron incluidas en la competencia olímpica a pesar de haber sido descalificadas del Mundial de Boxeo de 2023 por tener cromosomas XY, que se vincula a la identidad biológica "hombre". Por eso, cuando este jueves la deportista francesa se bajó del ring a los pocos segundos de haberse enfrentado a Khelif, se recrudecieron los cuestionamientos.

Milei, primero compartió la publicación de uno de sus seguidores que mostraba el clip de la pelea y decía: "Pusieron a boxear a Imane Khelif (un tipo) contra una mujer. La minita abandonó a los 45 segundos porque le volaba la cabeza. Al tipo ya lo habían descalificado el año pasado luego de comprobar que tenía cromosomas XY con un test de ADN".

A ese mensaje le sumó un texto propio: "A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate". Y remató: "Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba..."

Khelif y Carini en el cuadrilátero

La boxeadora italiana Angela Carini salió llorando del ring al competir con Imane Khelif después de pelear por 46 segundos. Carini aseguró que se había retirado después de recibir el golpe más fuerte de su vida. Un primer golpe le desprendió el barbijo y un segundo se estrelló contra su mentón.

"Estoy desconsolada”, dijo Carini. “Fui al ring para honrar a mi padre. Me dijeron muchas veces que era una guerrera pero preferí dejar de hacerlo por mi salud. Nunca había sentido un golpe como este”.

“Después del segundo golpe, después de años de experiencia, sentí un fuerte dolor en la nariz. Dije basta, porque no quería. No pude terminar la pelea después del puñetazo en la nariz. Así que era mejor ponerle fin", agregó la boxeadora. "Independientemente de la persona que tenía enfrente, de mí, que no me interesa, independientemente de toda la fila, solo quería ganar. Quería enfrentarme a la persona que tenía delante y luchar”.

Por su parte, Khelif habló brevemente con la BBC: "Estoy aquí por el oro". "Lucharé contra cualquiera, pelearé contra todos", concluyó.

La postura de Naciones Unidas, Giorgia Meloni y el Comité Olímpico

Reem Alsalem, relatora especial de la ONU sobre la violencia contra mujeres y niñas, manifestó a través de sus redes sociales su preocupación por lo sucedido: “Angela Carini siguió correctamente sus instintos y priorizó su seguridad física, pero ella y otras deportistas no deberían haber estado expuestas a esta violencia física y psicológica basada en su sexo”.

Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también se manifestó a favor en contra de la inclusión de Khelif: “Creo que los atletas que tienen características genéticas masculinas no deberían ser admitidos en las competiciones femeninas. Y no porque se quiera discriminar a alguien, sino para proteger el derecho de las deportistas a poder competir en igualdad de condiciones".

El Comité Olímpico Internacional había sido criticado por permitir que tanto Khelif como Lin Yu-ting de Taipei Chino compitieran en la categoría femenina en estos Juegos. Lin se enfrentará a Sitora Turdibekova de Uzbekistán en una pelea de peso pluma en París el viernes.

