Nancy Pazos: “Los diputados de Juntos por el Cambio están comprados por los empresarios"

Nancy Pazos comenzó su programa esta mañana con un editorial dedicado a la falta de quórum para votar la Ley de etiquetado frontal. La periodista indignada acusó a Juntos por el cambio de estar “comprados por las empresas”. “Cuando pidan tu voto, acordate que se escondieron para no votar la Ley de Etiquetado Frontal”, subrayó.

“Ayer era un día de gloria para todos aquellos que consideramos que una de las maneras que tiene la salud pública argentina de mejorar y de prevenir enfermedades es claramente educar mucho mejor a la población respecto de qué es lo que ingiere”, comenzó la periodista en referencia al tratamiento de la ley en Diputados.

Pazos puntualizó que las ETAs (enfermedades transmitidas por los alimentos) son la principal causa de muerte en Argentina. “Son desde el síndrome urémico hemolítico, que la conozco bien porque la padeció uno de mis hijos que estuvo 26 días en terapia con tres años, que me lo devolvieron del sanatorio con 12 kilos que parecía un bebé de 6 meses. Hasta el consumo excesivo de azúcar que termina incidiendo en la diabetes o lo que vos cotidianamente consumís de más de grasas que termina con problemas cardiovasculares o con estallidos de placas cerebrales que derivan en ACV”, remarcó.

Ante la decisión de la oposición de no dar quórum en el Congreso para debatir y resolver la aprobación o no de la ley la periodista, con mucha bronca detalló: “La oposición que había votado estas cuatro leyes en el Senado y que estaba supuestamente de acuerdo, decidió no bajar al recinto”. “Para que haya sesiones presenciales se necesita que cada legislador venga de su provincia, por lo tanto, se gastan vuelos, pasajes, plata; se necesita que cada legislador se hisope para estar ahí, gastaron plata estatal para eso y estaban detrás de las cortinas”, remarcó.



“Están comprados por los empresarios de turno”



“Yo entiendo que el mecanismo de dejar sin quórum al Congreso es constitucional, ahora, por qué dejás sin quórum cuando supuestamente las vas a votar”, enfatizó Nancy Pazos. “Yo lo que creo es que, entre el momento en que se votó la ley en el Senado y ayer, los empresarios se agrandaron y empezaron a hacer un lobby, pero un lobby descomunal. Lo he discutido en este programa con el que hoy es presidente de la UIA, pero que fue presidente de COPAL, la asociación que agrupa las empresas alimenticias de la Argentina que es Daniel Funes de Rioja y la verdad, hay que decirlo, chapó, porque hacen un excelente laburo”, dijo con cierto cinismo.

Para apoyar su opinión, la periodista comparó lo sucedido con la oportunidad en la que el Congreso iba a votar la Ley de equidad periodística en medios de comunicación. “Esa ley fue votada por unanimidad en el senado y cuando llegó a diputados, los legisladores de Juntos por el Cambio, se levantaron del recinto, estaban sesionando, llegó el momento de votar esa ley, especularon con dejar sin quórum al Congreso y se levantaron de las bancas”.

“Mujeres que tendrían que haber estado votando la paridad de género en los medios de comunicación, como al señor Magnetto le rompía las pelotas la ley y como especulaban que iban a tener diez minutos más en TN o cinco líneas más en Clarín, se levantaron de la banca, eso pasó con los diputados y diputadas”, sentenció.

Volviendo a la escena de ayer enfatizó: “Atrás de las cortinas estaban los diputados de Juntos por el Cambio alegando cuestiones pelotudas ¿Explicame qué ganaste? Ganaste papelón, no hay un solo diputado nacional de Juntos por el cambio que me pueda explicar por qué no se sentaron en sus bancas, que no sea porque están comprados por los empresarios de turno”.

