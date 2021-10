En clave electoral, "Wado" De Pedro le enrostró a la oposición que "bloqueó leyes a favor de la gente"

La intensa jornada en la Cámara de Diputados, donde fracasó el intento del oficialismo por lograr el quórum para dar aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, finalizó con un principio de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para sesionar la semana próxima.

Sin embargo, a ambos lados del mostrador continuaron las lecturas políticas sobre quiénes fueron responsables del resultado final y cuál fue la incidencia de lo electoral.

Al respecto, el ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro aprovechó para tirar leña al fuego y le enrostró a la oposición que "bloqueó cuatro leyes a favor de la gente".

"Después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas. La verdad es que nuevamente cedieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas", señaló el funcionario, en línea con la mirada que ya había impulsado el jefe del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner, en alusión al freno a la ley de Etiquetado Frontal, los regímenes especiales para trabajadores de las viñas y frutales y el plan integral para personas en situación de calle.

La respuesta llegó de parte de Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, quien le marcó al funcionario que "hay una palabra el Gobierno debería empezar a internalizar: CONSENSUAR. La sesión que pidió su bloque no contempló los pedidos de la oposición".

Con ironía, Negri le preguntó: "¿Acaso la Emergencia educativa y cambiar la ley de Alquileres no son clave para la gente? El Congreso ya no es una escribanía", retrucó a través de las redes sociales.

Ganadores y perdedores

Sobre el final de la jornada parlamentaria, todos los sectores que tuvieron protagonismo este martes en la Cámara de Diputados realizaban sus propias lecturas sobre el innegable fracaso de la sesión.

En público, todos se reconocieron como ganadores, pero en el análisis propio de cada espacio quedaron cabos sueltos que deberán resolverse de cara a una próxima reunión en el recinto.

Por el lado del kirchnerismo, fuentes parlamentarias comentaron a PERFIL que Máximo Kirchner realizó un análisis positivo de la sesión, pese a que el Frente de Todos, bloque que comanda, no logró el quórum necesario para iniciar una sesión sobre la que había mucha expectativa.

Es que en este segundo tramo de la campaña electoral, Kirchner priorizó la jugada política por encima de la agenda parlamentaria. Lo que buscaba el hijo de la vicepresidenta era dejar en evidencia dos cosas: que JxC no tenía reales intenciones de aprobar la normativa que tiene un fuerte lobby en contra de ciertos sectores de la industria alimenticia y que el FdT necesita de más diputados a partir de diciembre para que no vuelva a suceder una situación de este tipo.

Sin embargo, la jugada del Frente de Todos también tuvo varios puntos flojos. Generalmente, cuando el partido oficialista convoca a una sesión, no baja al recinto si no tiene el número asegurado. Sin mayoría propia y con cinco diputados ausentes, el Frente de Todos no tenía chances de juntar los 129 pero igual sentó a los diputados en sus bancas.

Otra derrota de Máximo Kirchner, convocó a sesión sin consultar, no incorporó los temas que le preocupan a la gente y la sesión cayó! La derrota del Frente de Todos no tiene vuelta atrás! El llevarse a todos por delante no va más! 💪 pic.twitter.com/ianGemevt8 — Ingrid Jetter (@IngridJetter) October 5, 2021

¿Logró el objetivo de mostrar un recinto vacío sin la presencia opositora? Si, lo logró, pero también mostró que tiene una situación de debilidad donde no puede aprobar una ley por sí mismo y que necesita sí o sí de aliados para avanzar con proyectos de su interés.

En la vereda contraria también se sentían ganadores, con derecho de disputar posiciones de poder luego de las PASO. Es cierto que Juntos por el Cambio tuvo un auspicioso resultado el 12 de septiembre, pero ni esos números son definitivos ni tampoco cambió la composición de la Cámara. Para eso habrá que esperar dos largos meses hasta el 10 de diciembre.

Cómo sigue la novela

Después de las idas y venidas en el recinto y fuera de él, surgió una primera alternativa de acuerdo con una sesión para el 13 de octubre, después del fin de semana XL.

Como parte del acuerdo, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa pidió que se respeten los temas que estaban incorporados para la sesión de hoy. Juntos por el Cambio quiere agregar la Ley Ovina y la Emergencia Educativa, mientras que los lavagnistas y los cordobeses de Schiaretti piden la cesión de ciertos terrenos por parte del Gobierno nacional a Córdoba, el proyecto de "Agujero Azul" y una modificación en la asignación por hijo para trabajadores agrarios.

Desde el lavagnismo aclararon además que no tienen intenciones de pedir por la derogación de la ley de blanqueo a familiares de funcionarios que instauró Mauricio Macri, como se hizo trascender durante la tarde, pese a que se trata de un proyecto de la propia Graciela Camaño.

