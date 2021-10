Etiquetado Frontal: después del bochorno, el oficialismo y la oposición buscarán sesionar el miércoles 13

Tras el fracaso político de este martes 5, los principales bloques legislativos llegaron a un acuerdo para aprobar la Ley de Etiquetado Frontal el miércoles 13 en una sesión consensuada. La decisión llegó después de una reunión privada en el despacho de Sergio Massa con los principales jefes de la oposición.

“Se amigaron”, explicó una fuente parlamentaria a PERFIL para cerrar una jornada marcada por las idas y vueltas entre la oposición y el oficialismo para tratar la ley de Etiquetado Frontal. En este último encuentro acordaron aprobar este proyecto en una nueva sesión especial que cuente con “consenso en los temas”.

Este acuerdo incluiría que se sume el proyecto de ley ovina, algo que un sector del Frente de Todos aún se resiste. Además, Juntos por el Cambio quiere un compromiso formal de que las comisiones van a volver a funcionar pronto para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, la Ley de Emergencia Educativa y el Presupuesto 2022 con la presentación Martín Guzmán, que está pendiente hace tres semanas.

Etiquetado Frontal: Juntos por el Cambio no da quórum y se cae la sesión en la Cámara de Diputados

Una vez levantada la sesión de este martes, Mario Negri (UCR) y Cristian Ritondo (PRO) volvieron a reunirse con Sergio Massa. El oficialismo había rechazado en la reunión previa, de Labor Parlamentaria, el pedido de la oposición de sumar al temario el proyecto de ley ovina. “Dijeron que van a ir a buscar el quórum por su cuenta, y si no lo consiguen a la tarde volvemos a negociar”, detalló una fuente parlamentaria a PERFIL.

Y así sucedió, Máximo Kirchner juntó solo 122 diputados, siete menos de los 129 que se necesitan para el quórum. “Para sentarse ponían un pliego de condiciones. Un pliego de condiciones donde, por ejemplo, querían tratar la ley de boleta única. Resulta que son los mismos que nos pidieron no tratar cuestiones electorales en medio de la elección pero hoy caen con la ley de boleta única e incluso, ante un resultado electoral que les fue favorable”, dijo Kirchner en su expresión en minoría.

Por su parte, Mario Negri señaló desde el Salón de los Pasos Perdidos a la prensa acreditada: “El oficialismo no aceptó nada de lo que planteó la oposición en Labor Parlamentaria. Se debe sesionar hoy mismo, porque queremos que el Congreso se ponga en marcha, con todos los temas que planteamos”.

El #EtiquetadoFrontal y la Ley para Personas en Situación de Calle son impulsadas por organizaciones de la sociedad civil para ampliar derechos. Si creen que dañan al @FrenteDeTodos por bloquearlas se equivocan, la que paga el capricho de poder de Juntos por el Cambio es la gente — Itai Hagman (@ItaiHagman) October 5, 2021

A las 13.30 las principales espadas parlamentarias volvieron a verse las caras en el despacho de Massa, en el primer piso del Palacio Legislativo. El encuentro duró varias horas. Entró una bandeja con café y otra con masitas, budines y alfajores de maicena.

De ahí mismo salió Axel Kicillof, que pudo haberlo hecho por una puerta privada. Pero eligió hacerlo por el pasillo donde esperaban los periodistas acreditados. Al salir, no quiso dar declaraciones. PERFIL no pudo comprobar si el gobernador bonaerense participó del encuentro o mantuvo algún otro tipo de reunión.

Juntos por el Cambio, el principal interbloque de la oposición, no bajó al recinto. Sostuvieron que “la convocatoria no se hizo de forma correcta” y que “llamaron a una sesión especial y no lo hicieron con acuerdo de la oposición”. Igualmente, hasta un rato antes del comienzo de la fallida sesión mantuvieron reuniones con los armadores del oficialismo para llegar a un acuerdo.

Sin embargo, dos diputados radicales sí se sentaron en sus bancas. Los mendocinos Federico Zamarbide y Claudia Najul estuvieron no solo en defensa de la ley de etiquetado, si no por el proyecto que genera beneficios en la producción vitivinícola que afecta directamente a la provincia andina. Por su parte, Jimena Latorre y Alfredo Cornejo no llegaron porque “se demoró el vuelo”.

“¿Ustedes se quedan ahí? Mire que todo su bloque está detrás de la cortina”, le dijo Sergio Massa a los únicos dos de Juntos por el Cambio que se sentaron en sus bancas. Los mendocinos reafirmaron sus decisión y automáticamente el todo el Frente de Todos los aplaudió para felicitarlos.

Por su parte, el oficialismo tampoco pudo juntar a los 120 diputados que integran el bloque. Se ausentaron Karim Alume Sbodio (San Luis, Juan Mosqueda (Chaco), Alcira Figueroa (Salta) y Graciela Navarro (Santiago del Estero) y José Luis Martiarena.Tampoco estuvo Cristina Álvarez Rodríguez, que ya trabaja como ministra de Gobierno de Axel Kicillof, y Facundo Moyano que renunció a su banca.

