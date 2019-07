Nicolás del Caño arrasa en las redes con canciones virales y memes

Falta poco menos de un mes para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 11 de agosto. Como ya es común en la última década, todos los políticos se lanzan a las redes sociales para tratar de mostrar cercanía, calidez y autenticidad a sus potenciales votantes. El oficialismo apunta a Whatsapp aparte de las plataformas tradicionaes (Facebook, Twitter, Instagram), mientras otros candidatos sufren online las consecuencias de sus exabruptos en los medios tradicionales, como le pasó a Alberto Fernández la semana pasada. La mayoría, sin embargo, termina en la intrascendencia por la dificultad de transmitir un mensaje en un ámbito saturado. Una excepción podría Nicolás del Caño, que logró en los últimos días un amplio impacto, sobre todo en Twitter, casi de forma involuntaria y gracias al ingenio de los usuarios.

El usuario The Brayan (@simonelmono) compartió en su perfil de Twitter un video titulado 'Del Caño full versión'. En su letra, la canción al ritmo de trap bromea sobre el apellido del dirigente, sus rimas posibles y la asociación con los apodos coloquiales sobre el consumo de marihuana: "Nico del Caño yendo al gimnasio es Nico tiene caños. Nico del Caño no usa tarima, tiene gran tamaño. Nico del Caño no gasta la plata, es Nico tacaño. Nico del Caño cagándote a pedos es Nico regaño. Nico del Caño de antaño en la cola del baño bailando en el caño. Nico del Caño en el caño fumándose un caño metiendo un caño".

El precandidato presidencial del Frente de Izquierda también fue sorprendido en un programa radial por una columnista que le dedicó un jingle. "Del Caño, es feminista, es un tipazo. El honesto y tiene apellido de 'faso'", sostiene un fragmento de la letra. La canción repercutió en redes y dio lugar a los infaltables memes.

La columnista del programa Tarde Para Nada emitido por Radio Con Vos, Flora Alkorta (@FloraAlkorta), compartió en su perfil de Twitter el video donde le cantó personalmente al precandidato el jingle que le había preparado, el cual contenía la melodía de la canción Te extraño, te olvido, te amo de de Ricky Martín. "Del Caño, para que tengamos trabajo. Del Caño, separará Iglesia de Estado. Del Caño, con él tendremos pobreza cero. Habrá bondiola, alto guiso, fernet y pan relleno", sostenía la primera parte de la canción con la letra modificada.

Y la completaba: "Del Caño, porque siempre bancó el aborto. Del Caño, no es careta no usa pelo corto. Del Caño, más bien se peina para el costado como si un ternero lo hubiera lambeteado. Del Caño, porque se viene el izquierdazo. Del Caño, porque abolirá el tarifazo. Del Caño, es feminista, es un tipazo. El honesto y tiene apellido de 'faso'".

La foto de campaña de Romina del Plá y Nicolás del Caño que se volvió viral

En ese marco, Del Caño fue blanco de memes y burlas en la red social ya que muchos usuarios agregaron estrofas a los dos videos que comenzaron a circular en redes. "Nicolás del Caño cuidando ovejas es Nico rebaño"; "Nico del Caño siempre con los laburantes es Nico acompaño" y "Nico del caño con 10 carbonos es Nico Decano", fueron algunos de ellos.

Otro a su vez utilizó una imagen de Homero y Marge Simpson en la cocina, donde ella le pregunta: "¿Te pasaste una hora escuchando la canción de Nico del Caño?", y él responde: "Creo que quiero votar a la Izquierda".

- te pasaste una hora escuchando la canción de Nico del caño?

"Nico del caño Nico del caño le picó un araño, es Nico Hombre Araño"; "Nico del Caño resiste las balas es Nico bancando" y "Nico del Caño tiniéndose el pelo es Nico castaño", fueron otras de las burlas que circularon en Twitter.

Incluso el propio candidato parece haberse subido a la idea de rimar con su nombre. "Basta de engaño, vamos con la izquierda este año!!", escribió en Twitter este lunes.

