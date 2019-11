Nicolás Massot: el liderazgo de Macri es "innegable" pero "no hay lugar para personalismos"

El diputado nacional del PRO Nicolás Massot consideró que es “innegable” el liderazgo de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio, pero que “no se trata de personalismos” y que el futuro proyecto opositor deberá “ revisar dinámicas y algunas estrategias que se descartaron siendo oficialismo y que tal vez haya que considerar siendo oposición”. Además, aseguró que “cuando pase el verano y tengamos oportunidad de reorganizarnos como oposición” espera “acomodar los tantos” con Elisa Carrió tras la feroz pelea que tuvo en el Congreso Nacional.

Refiriéndose al liderazgo de la oposición, recordó que “el 41% votó a Macri y a Pichetto, y después uno puede hacer la especulación que quiera. Pero al final, la política usa partidos políticos pero refrendando candidaturas personales, eso es innegable”. Massot dijo que es “innegable que un presidente de la Nación vaya a tener un rol de conductor”, pero que hay que “revisar lo que pasó, no solamente en términos de gestión, sino de estrategia política”.

“No se trata de personalismos", se trata de revisar dinámicas y revisitar algunas estrategias que se descartaron siendo oficialismo y que tal vez haya que considerar siendo oposición”, dijo el legislador al ser entrevistado por Viviana Canosa en Canal 9. En el futuro, Juntos por el Cambio debería no solo ser "una oposición moderna y constructiva" capaz de "convertirse en una alternativa de poder".

"Difícilmente pueda haber resultados distintos si no hay cambios, no se nombres solamente, sino de metodología y de propuestas", agregó Massot, quien reiteró a continuación que "Macri va a seguir teniendo un rol preponderante hasta cuando él quiera".

Massot lamentó que Cambiemos haya “probado de todo” en el Gobierno pero “lo único que no probamos fue la unidad nacional”. “Acá ha habido gobiernos radicales de centroizquierda, radicales de centroderecha, peronistas liberales, peronistas más estatistas, hemos abierto la economía, la hemos cerrado, tipo de cambio flotante, convertibilidad”.

“Pedimos racionalidad en el debate, el beneficio de la duda en el inicio del nuevo gobierno, no tomar una actitud que criticamos cuando nos tocó llegar: esa idea de que cuanto peor, mejor”, agregó el diputado. “La unidad nacional no es un concepto vago, tiene que ver con un sistema de partidos estructurado pero colaborativo, tiene que ver con que el éxito propio no es el fracaso del otro. Eso se construye. Ojalá se logre en el corto plazo”, puntualizó.

D.S.