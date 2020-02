Caso Netbooks | Ministro Nicolás Trotta: "Finocchiaro miente un poco"

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, criticó nuevamente este viernes 14 de febrero a su antecesor Alejandro Finocchiaro por sostener que las 100 mil netbooks en desuso encontradas en un depósito del Correo Argentino en Tortuguitas estaban por ser repartidas en diferentes escuelas. "Miente un poco", aseguró el funcionario.

"Finocchiaro miente un poco. Es parcialmente verdad y una parte mayoritaria no lo es. Hay 130 mil computadoras, hay 40.000 que vienen de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, 9 mil que fueron entregadas antes del 10 de diciembre de 2015 y 30 mil que ingresaron y que habían sido licitadas en la gestión de la actual vicepresidenta y terminaron de ingresar en el 2016 ", aseguró el titular de la cartera de educación en una entrevista radial con el programa Ahora Dicen, conducido por Florencia Halfon en Futurock.fm.

Luego agregó: "Hay unas 60 mil computadoras que fueron adquiridas y distribuidas en stock en el 2017, durante la gestión de (Mauricio) Macri, y un remanente del restante que fueron entregadas en enero de 2019. Esas son las computadoras que creemos que fueron proyectadas para entregar en 2020, pero las de 2017, 2016, inclusive las de 2015, hablan de una falta de apego en la capacidad de distribución de las netbooks"..

Hallazgo. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) encontró a finales de enero en un depósito del Correo Argentino en Tortuguitas, más de 100 mil nerbooks que tenían "las baterías sulfatadas". Ante esto, Finocchiaro se defendió de las acusaciones contra su gestión y aseguró que las mismas "debían llegar a las escuelas este año".

A partir del hallazgo de la Sigen de netbooks sin repartir, sumado a tablets, otros equipos informáticos y libros de textos, informamos que iniciaremos de forma inmediata inventario, clasificación, evaluación de su estado y su vigencia tecnológica. 1/3 https://t.co/04YmcxK0H7 — Nicolás Trotta (@trottanico) February 1, 2020

"No hubo ninguna detección de netbooks fruto de una investigación de la SIGEN. Simplemente, verificaron la existencia de material tecnológico en el depósito de la empresa encargada de la logística", explicó el exfuncionario.

No hubo, en el día de hoy, ninguna detección de netbooks fruto de una investigación de la SIGEN. Simplemente, verificaron la existencia de material tecnológico en el depósito de la empresa encargada de la logística. — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) January 31, 2020

Consultado en otro tramo de la entrevista sobre los salarios docentes, Trotta detalló: "La cláusula gatillo la discute cada una de las jurisdicciones. Asumimos el compromiso de que los salarios le ganen a la inflación del 2020. Esto implica un esfuerzo". Y remarcó: "Ganarle a la inflación no es magia. Implica decisiones de ruptura de ciertos mecanismos especulativos que había. Estamos encaminados".



Sobre la prórroga en la presentación de certificados de escolaridad para la ayuda escolar, señaló: "No se estaban presentando los certificados con la regularidad con la que venía en otros años. La crisis ha producido una merma importante, creció el abandono y el ausentismo crónico. No solo tenemos que lograr que vuelvan a la escuela, sino que se queden. Algunos critican la medida y no comprenden la gravedad de la situación social en Argentina".

