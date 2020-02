Finocchiaro contra Kicillof: "La paritaria es una ley y es la primera vez que no se va a cumplir"

Noticias Relacionadas Paritaria docente: la provincia evalúa el uso de la cláusula gatillo

Luego de que el gobierno bonaerense decidiera postergar el pago de un remanente correspondiente a diciembre a los docentes, el exministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, consideró que se trata de “una situación grave” y apuntó al gobernador Axel Kicillof: “Es la primera vez que una paritaria firmada no se cumple”.

“Es una situación grave. Es la primera vez que una paritaria firmada tanto en el ámbito privado como estatal no se cumple. La cláusula es precisa y concreta”, opinó el exfuncionario en diálogo con Radio PERFIL.

La decisión de la gestión que encabeza Kicillof implica la postergación de un monto que representa unos 2.950 pesos para un maestro de grado, con diez años de antigüedad. Según explicaron desde el Ejecutivo bonaerense a PERFIL días atrás, la decisión se tomó por "una situación financiera crítica", en relación al vencimiento de la deuda, por la que no pueden asumir los compromisos. "Pero la cláusula gatillo del 11,7% correspondiente se va a pagar como corresponde a tiempo" en marzo, agregaron.

Kicillof patea un aumento docente "por la crisis" y logra contener a los gremios

Para Finocchiaro, que se dé esta situación se explica porque el secretario general de SUTEBA, “(Roberto) Baradel es parte del gobierno de Axel Kicillof” y sostuvo que hay una complicidad por esa razón. “Durante cuatro años yo dije que CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación) es la rama kirchnerista en la educación".

Asimismo, agregó: "Lo que está pasando ahora es que se confunden los roles de gobierno y sindicato, porque en la provincia de Buenos Aires, Baradel es parte del gobierno y apoya al Frente de Todos”, consideró. Por ese motivo, dijo, “es muy difícil” para el sindicato tanto a nivel nacional como en las provincias “ir en contra del Gobierno”.

Incluso, el exfuncionario de Juntos por el Cambio sostuvo que algo “mas grave” está pasando y es que “vuelve el Ceterismo educativo, el sistema que encontramos en 2015” al asumir como gobierno. Esto, según detalló, “es el ‘pase, pase’ a los alumnos aunque no sepan los contenidos, el concepto del ausentismo docente, de no premiar el mérito, de no ponerle notas a los chicos, de que la escuela solamente es inclusiva porque los chicos están adentro de la escuela”, denunció.

En ese sentido, Finocchiaro agregó que “para que la educación sea inclusiva los chicos tienen que terminar la escuela con valores, con conceptos y criterio propio, que es lo que introdujimos en nuestro gobierno”.

A.G./ C. P.