Kicillof patea un aumento docente "por la crisis" y logra contener a los gremios

por Julian D'Imperio

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió postergar el pago de un remanente correspondiente al mes de diciembre a los docentes que, no obstante, desde el entorno gremial reaccionaron con cautela salvo en el caso puntual de la diputada del FIT Romina del Plá.

Es que la discusión es más política que económica: la decisión de la gestión que encabeza Axel Kicillof implica la postergación de un monto que representa unos 2.950 pesos para un maestro de grado con diez años de antigüedad, y se comprometieron a pagar ese monto adeudado para el próximo mes de marzo, pero se anuncia un día después de confirmar el pago a los bonistas por 250 millones de dólares. No es casualidad, es precisamente ese el motivo que desde el gobierno confiaron a PERFIL: "Una situación financiera crítica" por la que no pueden asumir los compromisos. "Pero la cláusula gatillo del 11,7% correspondiente se va a pagar como corresponde a tiempo", aclararon.

Y la reacción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) que dirige Roberto Baradel fue cauta: "Aún sabiendo que Vidal dejó una Provincia devastada, para el SUTEBA el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad. La cláusula gatillo será abonada el 7 de febrero y el SUTEBA demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes", dijo el Secretario General que más peso político tiene bajo el ala gremial docente en la provincia.

Kicillof propone a los tenedores del bono BP21 pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero

"Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente", aseguraron, aunque no se refirieron a ninguna medida de fuerza o asamblea para debatir la medida.

Sólo fue la diputada nacional del Frente de Izquierda, Romina del Plá, quien a su vez es la Secretaria General de SUTEBA en La Matanza, la que mostró una crítica y un llamado a las asambleas por el postergamiento del gobierno.

"Las liquidaciones que ya tenían que estar hechas y que se hacen con anticipación resulta que no están hechas. ¿Cómo tan rapidamente no se paga? Tendría que estar liquidado hace tiempo. La variable del salario estaba siendo puesta en especulación por la negociación de buitres. Le pagaron de contado 250 millones de dólares a especuladores financieros, arrugaron frente a ellos, y lo que no pudieron obtener en la negociación se le impone a los docentes. Esto es inadmisible porque los salarios están por el piso, esto viene con un atraso fenomenal, para los jublados igual", reclamó, y llamó a realizar "asambleas para discutir los pasos a seguir".

Paritaria nacional docente: arranca la puja por igualar la inflación

"Ellos consideraron legítima una deuda que no lo es, que incluye negociaciones incompatibles de Caputo y que no pasó por el Congreso", lanzó Del Plá.

Quien también se sumó a las críticas fue el ex ministro de Educación de la provincia, Alejandro Finocchiaro, que tuiteó: "PBA sí tiene paritaria docente. El gob de @Kicillofok y @RobiBaradel postergó un aumento firmado en 2019, ante la complicidad de @cteracta . Priorizan la pertenencia partidaria a la educ pública. Ni siquiera hay solidaridad con los trabajadores. Nunca visto".

PBA sí tiene paritaria docente. El gob de @Kicillofok y @RobiBaradel postergó un aumento firmado en 2019, ante la complicidad de @cteracta. Priorizan la pertenencia partidaria a la educ pública. Ni siquiera hay solidaridad con los trabajadores. Nunca visto https://t.co/FEEufjH6tB — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) February 5, 2020

Paritarias en puerta. Esta postergación y la reacción cautelosa del gremio se da en un contexto en el que en los próximos días se iniciarían las discusiones salariales del 2020, según pudo saber este medio. "Hay buen diálogo entre ambas partes", confiaron.

No obstante, a nivel nacional ya comenzaron los reclamos porque tras una primera reunión "positiva" entre los gremios y el ministro de Educación Nicolás Trotta, "pasaron seis días y no volvieron a convocarnos", dijo el secretario general del gremio docente porteño UTE-CTERA, Eduardo López.

López, además, remarcó que los docentes no aceptarán una propuesta de aumento en paritaria nacional que sea mediante una suma fija: "Rechazamos las sumas fijas", advirtió.

J.D. / M.C.