"No soy oficialista" y otras frases picantes de Sergio Berni

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, afirmó este martes no ser "oficialista" a la vez que expresó, sin embargo, ser "leal" y "no un traidor". "Disentir en un frente amplio es algo que lo fortalece", sostuvo Berni a continuación.

"Siempre he estado en el mismo lugar y a mi no me retan", precisó para luego hacer especial hincapié en su relación con Cristina Fernández de Kirchner: "Con la vicepresidenta voy con mis ideas y vuelvo con las de ella. Así funcionan las cosas".

En declaraciones emitidas en Todo Noticias, habló también de su vínculo con Alberto Fernández. Dijo: "No he discutido con el presidente". Asimismo, aclaró: "Tengo discusiones al interior del espacio político. Cuando algo no funciona, lo digo".

Durante los últimos tramos de la entrevista televisiva, hizo mención de su labor en la provincia de Buenos Aires: "Los datos confirman que hemos bajado un 20% o 30% los delitos salvo violaciones y robos en ruta. Logramos detener el aumento de la inseguridad".

Otras frases destacadas de la entrevista

"Lo que puedo decir es que en un mismo frente, tenemos distintas miradas de las cosas".

"Resisto cualquier archivo".

"Hay que tratar de desmitificar y no quedar atrapado en el sector político devenido en lobbyista de Pfizer".

"Si tenemos y podemos vacunar, sin mutaciones, espero que entrando a la primavera, salgamos de la pandemia".

"Estamos lejos de la crisis de 2001".

JFG