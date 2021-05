Sergio Berni dijo que Sabina Frederic le miente al Presidente : "Que no nos entorpezca más"

La interna no es nueva. Pero volvió a crecer en las últimas horas. Sabina Frederic y Sergio Berni, ministros de seguridad de la Nación y Buenos Aires respectivamente se volvieron a cruzar mediáticamente. Primero había sido ella el fin de semana cuando dijo que intentaba no escuchar las críticas del funcionario bonaerense. La respuesta no tardó en llegar y Berni le respondió.



"Lamentablemente no tenemos el apoyo del Gobierno Nacional de la Seguridad en PBA, Frederic se maneja en PBA como se le da la gana", dijo Berni en Buenos Días América cuando fue consultado sobre su relación con Frederic. El titular de Seguridad fue más allá: "Lamento que le mienta al Presidente porque necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional". Además, planteó el problema de las recorridas de Frederic en diferentes distritos: "Si cree que puede andar de municipio en municipio repartiendo gendarmes sin articular con la policía bonaerense es porque no entiende de qué se trata la profesión".

A tal punto se mostró fastidiado que insistió con un pedido directo para Frederic: "No pedimos que nos acompañe sino que no nos entorpezca más", finalizó. Días atrás, en diálogo con IP, la ministra nacional consideró que Respecto a las constantes declaraciones que realiza el titular de Seguridad de la PBA, Sergio Berni, en contra de sus políticas y sus decisiones de gestión, comentó: "No soy sensible a las críticas de Berni". Además no titubeó al declarar que “las órdenes las damos nosotros porque las fuerzas las conduzco yo. Si Berni quiere ser gobernador, es problema de él”.



En relación a la Provincia de Buenos Aires en relación a la gestión de Patricia Bullrich, comentó: “Si contamos denuncias policiales hay una disminución del 30% respecto al 2019”. Dijo, además que “durante la gestión de Bullrich hubo un 12% de incremento del delito” y que “Argentina tiene una tasa de homicidios muy baja comparada con el resto de América Latina”.

Interna sin fin

Cuando se dio la aparición con vida de Maia Beloso, Berni echó al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, de una conferencia de prensa que había sido anunciada en Luján luego de la aparición de la niña de 7 años. “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”, le dijo Berni a Villalba apenas lo visibilizó.

Y continuó: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de puta, te voy a cagar a trompadas”. Sorprendidos, los testigos atinaron a separar a los funcionarios. Villalba quiso apaciguar los ánimos pero Berni estaba enfurecido e incluso llegó a lanzar dos cabezazos. El enojo de Berni se fundamentó en una presunta falta de colaboración de las autoridades nacionales en el operativo de búsqueda de Maia. Cuando vio llegar al colaborador de Frederic, descargó toda su furia.

Antes había habido otro round entre ellos por la distribución de 8.000 agentes federales en la provincia de Buenos Aires. Las internas fueron tan fuerte que hasta se pensó en la renuncia de alguno de los dos. Al punto tal que Frederic llegó a pedirle al presidente Fernández que interceda.

