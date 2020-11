En una carta de fuerte tono político publicada en la sección de opinión de Infobae.com, el titular de Seguridad bonaerense Sergio Berni apuntó nuevamente al progresismo sostenido por Sabina Frederic desde el Ministerio de Seguridad a nivel nacional, cuestionando que "se imponga el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas", apelando al recurso de "no controlar y no responder a la violencia desatada sino desde la contemplación meramente especulativa".

"Todo eso como producto de una confusión conceptual que alimenta innecesariamente el caos, pero también por la falta de decisión, de coraje y de compromiso para involucrarse de cuerpo y alma", señala Berni, que remarca en Infobae que los gobiernos "deben mantener el monopolio del uso de la fuerza pública como elemento distintivo, fundante y estructural del Estado". Solo eso "representa la potestad de asegurar el orden interior para hacer posible la convivencia ciudadana".

Son conocidos los enfrentamientos de Berni con las estrategias de "dejar hacer, dejar pasar" que adjudica a Frederic en materia de seguridad, y al liberalismo de manera general en materia económica, "confiando en el que el mercado se autoregule y ordene la vida económica", pero su mensaje de este domingo 29 de noviembre se convierte en una crítica especial al Gobierno Nacional por los graves incidentes que se produjeron en la Casa Rosada y el centro porteño en el marco del velatorio de Diego Maradona, ocasión en que sectores de barrabravas llegaron a ocupar hasta los patios internos de la Casa de Gobierno, mientras la familia Maradona debía junto a algunos efectivos sacar de manera desesperada el cadáver del futbolista para escapar de ese caos que parecía, y estaba, sin control.

Mientras Frederic se pelea con Santilli, Berni se enorgullece: "Un honor escoltarle hacia la eternidad"

"El barrabrava que tira piedras, palos y botellas en medio de una multitud está cometiendo un delito. Aquellos que eligen no hacer nada por falta de coraje y dejan actuar libremente a un puñado de energúmenos, ¿qué acto están cometiendo? ¿Cómo podemos calificar esa conducta?", se pregunta Berni en su carta en Infobae, recalcando que debe terminarse con el "dejar hacer y dejar pasar como filosofía de vida".

Al destacar que para tomar decisiones todos los días, desde la función pública hace hace falta "asumir riesgos todos los días", Berni apunta sin medias tintas a Frederic e incluso de manera implícita llega hasta la Rosada y el ministro del Interior Wado De Pedro, que en medio de la represión que intentaba la Policía de la Ciudad en el centro, cuando todo era un caos, le escribió en redes a Rodríguez Larreta que "terminara con esa locura". Para Berni "hay que organizar, desplegar logística en el terreno, conducir conceptualmente y liderar en el terreno de operaciones, si se elige opinar desde un escritorio o desde las redes sociales, ya sabemos lo que sucederá". Lo que representa una obvia alusión al caos vivido.

"Si un puñado minúsculo de inadaptados genera desmanes, la respuesta debe ser clara e inequívoca. Si se elige no hacer nada, los resultados nunca serán buenos" afirma Berni, cuestionando que se imponga "el piloto automático como filosofía para la resolución de problemas: no controlar y no responder a la violencia desatada sino desde la contemplación meramente especulativa".

"Eso es producto de una confusión conceptual que alimenta innecesariamente el caos. Pero también consecuencia de la falta de decisión, de coraje y de compromiso para involucrarse de cuerpo y alma", remarcó.

Y apunta también a las tomas de tierras, otro tema en el que se ha mostrado crítico muchas veces: "si un puñado de oportunistas usurpa una propiedad y se la legitima desde un discurso permisivo, ¿qué se puede esperar sino más usurpaciones?", apuntando finalmente un mensaje hacia las propias fuerzas de seguridad: "si un policía se duerme en medio de su jornada de trabajo, en plena autopista, y nadie lo reprende ni lo sanciona, ¿qué se puede esperar sino indisciplina e indolencia?".

"Si el Estado no garantiza la seguridad porque propicia una filosofía de no intervención, se consagra la ley del más fuerte. Si el Estado no castiga a quien roba, el robo se multiplicará. Si el Estado no castiga a los barrabravas, la violencia escalará peligrosamente", concluye el fuerte documento de Berni publicado en Infobae. Y mientras las duras imágenes de la violencia en Casa Rosada todavía se mantienen en las redes, el nuevo round de su enfrentamiento con Frederic ya está en marcha. Es que, como señala al final "las sociedades que se quedaron de brazos cruzados ante la violencia facciosa, padecieron y lamentaron muchos dolores".

