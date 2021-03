La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, intentó minimizar la tensión con su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien cuestionó los "dejaron solos" en el marco del operativo para encontrar a Maia, la nena que había sido secuestrada y fue rescatada tras un enorme operativo en conjunto. Asimismo, Frederic criticó a la policía porteña por demorar en tomar la denuncia.

En diálogo con Radio Con Vos, Sabina Frederic consideró que la violenta reacción de Berni con Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación enviado al operativo, tiene que ver con el "ego" y que es un tema que deberá manejar el gobernador Axel Kicillof.

"Es mejor no avanzar en ese sentido, lo que a nosotros nos ocupa como Gobierno nacional es ejercer nuestras obligaciones, de lo que haga el ministro se tendrá que ocupar el Gobernador, no es un tema nuestro. Trabajamos y la situación en la que Villalba acompañaba a la Fiscal para tener siempre contacto con la Fiscalía General, eso es lo importante, lo otro no suma. Me parece que nadie en particular tuvo mérito, hay un compromiso de muchos, todos seguimos el rastreo a través de las imágenes, darle el protagonismo a una persona es injusto. Hay que acostumbrarse que el Estado debe funcionar independientemente de las personas y destacar la institucionalidad".

Y agregó: "Hay un problema de ego, lo que a nosotros nos ocupa como gobierno nacional es ejercer nuestra responsabilidad, de lo que haga el ministro de Seguridad de la Provincia se tendrá que ocupar el Gobernador. Todo lo demás no le suma a nadie".

Por otro lado, criticó duramente que no se tomó la denuncia a tiempo del secuestro: "No tomar una denuncia de este tipo es causal de sanción pero esa investigación la tiene que hacer Diego Santilli. La policía de la Ciudad demoró muchas horas en tomar la denuncia y fue la solidaridad del barrio la que obligó a que la Policía de la Ciudad se tomara en serio lo que había pasado. La Policía de CABA tardó 40 horas en tomar la denuncia, el Ministerio de Justicia se entera a través de la Fiscalía, que pidió el Alerta Sofía, el martes a las 17 aproximadamente. Las críticas a veces traen una gran cuota de ignorancia sobre lo que se hace y no se televisa".

Sobre el criminal, las circunstancias en las que cometió el secuestro y el registro fílmico que hay hasta el momento, Frederic manifestó: "No sabemos cuáles fueron las declaraciones del captor. Hay que investigar bien que pasó porque todavía la causa no tiene caratula definida. Entre la nena y el captor había una relación, en las imágenes no se ve a la nena obligada por la fuerza pero no se descarta que pueda haber habido una seducción por parte del captor"

Sobre el operativo y el rescate de Maia: "Hay que confirmar que el trabajo en conjunto fue efectivo para encontrar a Maia con vida, las fuerzas De seguridad de Nación, Provincia y CABA fue muy importante. El Alerta Sofía funcionó porque todos los medios pudieron pasar las imágenes, de ahí que la vecina que los vio esta mañana pudo identificarlos".

Más allá de la tensión con Berni y la Ciudad, Frederic destacó el trabajo en conjunto de las fuerzas de seguridad: "Todo el tiempo destacamos el trabajo que hicimos entre todos, cada uno con lo que le toca y bajo su competencia. No podemos reemplazar a la Policía de la Provincia y ellos tampoco pueden reemplazar el auxilio que la Federal hace. No tiene trascendencia, lo importante es que lo que se hizo y gracias a lo que se hizo, se identificó a una persona y Maia está bien".

Sobre el futuro de Maia, en situación de calle, la ministra pidió que se continúe el caso y "no olvidarse". "Lo que ocurrió ha sensibilizado a muchos funcionarios y que la situación de ella mejore, sé que está siendo atendida por el gobierno de CABA y se verá que solución le dan. Hay muchos casos de familias que viven en la calle, ver las imágenes de donde vive la familia de Maia es triste. Sería importante seguir el caso y no olvidarse".

