El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, criticó la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar un decreto de Mauricio Macri que impedía el ingreso de ciudadanos extranjeros con antecedentes penales. "No estoy de acuerdo", señaló Berni con su frontalidad habitual, la misma que tantas veces lo ha hecho marcar diferencias con su propio referentes de su propio espacio señalando que siempre se ubicó entre quienes sostenían que no había que permitir la llegada de quienes "llegan al país con intenciones de delinquir".

Lo curioso de su postura es que hasta llegó a deslizar un elogio a la gestión de Patricia Bullrich al frente de Seguridad en tiempos del macrismo, considerando que "fueron años de bombas de humo, pero si algo funcionaba era la rápida expulsión de extranjeros que delinquían".

Berni dejó trascender su oposición a la decisión de la Casa Rosada por dos vías, lo hizo primero en una entrevista con los panelistas de Intratables, el ciclo que conduce Fabián Doman en América TV, y luego a través de una columna de opinión que publicó el portal Infobae. En ambos casos el funcionario de la administración de Axel Kicillof recalcó que no está de acuerdo con la decisión del Ejecutivo Nacional de flexibilizar el ingreso de extranjeros con antecedentes al país, destacando que no fue consultado sobre el asunto y se enteró "a través de las noticias".

"Si algo funcionaba (con la gestión de Patricia Bullrich) era la rápida expulsión de extranjeros que delinquían", deslizó Berni en Intratables.

“Siempre dije que quería que los delincuentes extranjeros en Argentina fueran expulsados de manera rápída, acortando todo lo posible los trámites procesales", indicó Berni en Intratables, reiterando que su posición tiene que ver con temas de racismo: "Esto no tiene nada que ver con racismo, no me corran con eso, y tampoco con derechos, porque en la Argentina hay universalidad de derechos para todos los extranjeros que vienen a trabajar o estudiar".

En tanto, en una columna de opinión en Infobae, Berni sostiene el ingreso de extranjeros con antecedentes "no estaba en agenda ni existía una demanda ciudadana" sobre ese asunto, por lo que manifiesta su "sorpresa" por la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández. Y sobre el final cita versos del Martín Fierro, indicando que sus cuestionamientos no son para "nadie se sienta ofendido", ya que su opinión "no es para mal de nadie, sino para bien de todos".

