Eduardo Villalba ingresó a la dependencia de la Policia Bonaerense a donde trasladaron a Maia Beloso después de ser encontrada. Llegó junto a dos fiscales: Laura Belloqui, que interviene en la causa; y la fiscal de la PROTEX, Alejandra Mangano. En ese momento, se encontró con el ministro de Seguridad, Sergio Berni quien comenzó a gritar: “Salí de acá, te voy a cagar a trompadas". La pelea, según relató el propio secretario de Seguridad Nacional en su intimidad, llegó a empujones del funcionario provincial, quien acorraló a Villalba contra una pared mientras lo seguía insultado.

Villalba, que depende de Sabina Frederic, (con quien Berni ya tuvo varios cruces) había llegado a Luján con las fiscales del caso en un helicóptero de la Policía Federal Argentina.

Villalba junto a Frederic, en un operativo (Archivo)

Un día antes, por el Alerta Sofia, se había confirmado un comando unificado de las fuerzas de Seguridad de Nación, Ciudad y Provincia, por lo que en la Casa Rosada se sorprendieron ante la actitud de Berni.

Después de gritar “te voy a cagar a trompadas”, testigos de este cruce relataron a PERFIL que “Berni se iba sobre Villalba y empezó a los empujones, tirándolo contra una pared, a los empujones, puteando, insultando, diciendo 'Oportunista, venís acá, ¿Qué hiciste todos estos días? Hace 24 horas que estamos buscando y vos apareces ahora'".

Los funcionarios fueron separados por dos colaboradores de Berni mientras efectivos policiales y las fiscales seguían escuchando los gritos a tal punto que Berni también habría insultado a la fiscal del caso. “También patoteó a la fiscal y le gritó a la fiscal, la increpó, como que no lo había llamado a él, que no había hecho nada. Cuando en verdad, la fiscal intentó varias veces comunicarse con el ministro Berni sin que él respondiera nunca a sus llamada”, explicó a Perfil el testigo.

Villalba se expresó después de que el hecho tomara estado público: “No nos desviemos de lo importante, que Maia está bien y con su familia , el ego de los funcionarios no debe permitir salirnos del eje del trabajo", dijo.

La respuesta de Sergio Berni: "Tuvo una actitud hipócrita"

Sergio Berni y Diego Santilli dieron una conferencia de prensa juntos tras el desenlace del caso. Al ministro bonaerense le preguntaron por su pelea con Villalba. Respondió: "Siempre digo las cosas, a algunos le gusta, a otros no les gusta. Fue un reproche fundado, una actitud hipócrita de algunos funcionarios que le hacen muy mal a los bonaerenses", advirtió.

Le echó en cara a Villalba y Frederic, sin nombrarlos, de esquivar la "responsabilidad": "Hay algunos que no querían asumir responsabilidad porque recordaban el caso Candela (Sol Rodríguez, que apareció muerta durante el gobierno de Scioli). No podemos hacernos los distraídos y no dar la cara. Nosotros estuvimos con la familia, asumimos la responsabilidad. Estuvimos 24 horas buscando un fantasma, nos dejaron solos", afirmó.

RA/MC