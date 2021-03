El futuro de Maia: analizan si la niña puede quedarse con su familia ampliada

La noticia del hallazgo de Maia Beloso, la nena de 7 años de Villa Lugano que era buscada desde este lunes, trajo alivio a su familia y a los cientos de vecinos que se movilizaron en apoyo. En este marco, Adriana Martínez Bedini, vicepresidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que analizarán las posibilidades de que la niña "quede cuidada por su familia ampliada”.

“Va a ser trasladada a una revisión médica por los días que estuvo expuesta con este señor que se la llevó y luego vamos a empezar a trabajar con su mamá para evaluar su situación”, expresó Martínez Bedini en declaraciones con María Laura Santillán en CNN Radio. “Le vamos a acercar a la mamá las políticas públicas para que pueda trabajar su problemática de adicciones”, adelantó la funcionaria.

En este marco, Bedini aclaró que en cualquier caso “no se puede forzar a las personas para que vayan a un refugio. No estaban siempre en ese lugar; iban y venían. Hay referentes familiares y no era una situación constante”. Y aseveró que “las veces que contactamos a la madre de Maia no quiso ir a los refugios”.

Sobre el futuro de Maia, la funcionaria porteña explicó que “el equipo interdisciplinario va a evaluar la situación. Vamos a entrevistar a la mamá, la abuela y el resto de su familia para ver qué posibilidades hay de que Maia se quede con su familia. Queremos garantizar los derechos de Maia. Esa es nuestra prioridad. Tiene que revincularse con su familia”, concluyó.

El hallazgo de Maia

Maia Beloso fue encontrada este jueves con vida y en aparente integridad física junto a Carlos Savanz, su secuestrador, informaron fuentes policiales. Tanto la nena como su captor fueron encontrados andando en bicicleta en Luján, cerca de la estación de tren, en la mañana de este jueves 18 de marzo.

Los efectivos policiales confirmaron que Maia Beloso estaba junto a su captor y le dijeron a los medios que la nena iba a ser trasladada al centro de operaciones montado en la ciudad de Luján. Los medios ya difundieron fotos de la niña y de su captor, luego de que Savanz fuera arrestado. Junto a ellos estaba la bicicleta con la que el captor aparece en los videos llevando a la nena.

El hombre se trasladó 66 kilómetros desde Villa Lugano a Luján. En el Centro de Operaciones de General Rodríguez, lugar central del operativo para encontrar a Maia, se observó que el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, partió en helicóptero hacia el lugar donde fueron encontrados la nena y su captor.

