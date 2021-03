Video: el momento de la captura del secuestrador de Maia

Luego de una intensa búsqueda junto con la colaboración del Centro Operativo de Monitoreo (COM) de Luján, efectivos del Comando de Patrullas de Luján encontraron a Maia Beloso y a su secuestrador Carlos Savanz mientras circulaban en bicicleta por calle Las Heras esquina Gamboa alrededor de las 8:05.

En el marco de un operativo encabezado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, las cámaras del COM lograron visualizarlos en primer lugar en la intersección de calle Buenos Aires y Colectora Sur del Acceso Oeste. En ese momento Maia iba totalmente cubierta por una caja de cartón. Inmediatamente, dieron aviso a un móvil policial que se comisionó en la zona

Por su parte, minutos después, una vecina de la ciudad llamó al 911 comunicando que la nena y su captor iban circulando por Buenos Aires y La Plata. De esa manera, el móvil del Comando de Patrullas logró interceptarlos en calles Las Heras y Gamboa.

Durante toda la noche y la madrugada, 1.400 efectivos aproximadamente de las distintas fuerzas de seguridad, realizaron operativos de búsqueda en el barrio Los Laureles, luego de que fueran vistos en una Rotisería del barrio. Además, equipos de perros y helicópteros que sobrevolaron la zona participaron de los operativos.

Cerca de las 2 de la mañana, los perros de la Policía marcaron una casilla abandonada en un descampado sobre la Ruta 6. Allí, los investigadores encontraron una almohada, un colchón y un buzo azul, el cual la madre de Maia reconoció como perteneciente al secuestrador.

Apenas fue rescatada, la niña fue llevada al Hospital Municipal de Luján, donde permaneció durante 10 minutos, dado que las autoridades del operativo dispusieron que la revisión médica la realizara el Cuerpo Médico Forense. Allí se le dieron abrigo y un desayuno. Afortunadamente, Maia está en aparente buen estado general y manifestó encontrarse bien.

Posteriormente, la pequeña fue trasladada a la sede del Comando de Patrullas de Luján, donde se encuentran el Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, el Jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, el Jefe de Estación Luján, Rubén González, la Jefa del Comando de Patrullas de Luján, Mónica Bochi, y el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio de Luján, Matías Lattaro.

También se acercaron al lugar para asistir a Maia profesionales del Servicio Local de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Luján, así como la Fiscal María Laura Cordiviola, a cargo de la UFI 10 de la Fiscalía Descentralizada de Luján. En tanto, la mamá de Maia se reencontró en Luján con su hija.

Por su lado, Carlos Savanz, su captor, quedó detenido en el Comando de Patrullas, a la espera de ser trasladado.

Caso Maia: "Manoseaba a chicos cuando aparecía en casa", dijo el hermano del secuestrador

Qué dijo la tía del secuestrador Carlos Savanz

En declaraciones a C5N, Estela, la tía del captor, reveló que Carlos había abusado de sus hijas y que, junto con ellas, se sienten “aliviadas” por la detención del criminal. A su vez, afirmó que ambas irán a declarar.

“Hace años que no tenía vínculo con él, porque él abusó de dos mis hijas cuando eran chiquitas. Ni conozco ni a los hijos”, sentenció Estela, quien relató que los abusos fueron hace mucho tiempo: “Fue más o menos cuando una de mis hijas tenía 7 años, ahora tiene 29”. En ese entonces, la mujer contó que no lo denunció porque el hecho sucedió cuando se encontraba trabajando. “Cuando volví me enteré de la situación y lo fuimos a buscar, pero no lo encontramos”, explicó.

En relación a la niñez de Carlos, detalló que “siempre se manejó solo” y que “nunca estuvo cerca de la familia”. “Siempre fue un pibe solitario, durmiendo en los campos o en las alcantarillas”.

Ahora bien, el secuestrador no tiene DNI, por lo que a la consulta de la edad del hombre Estela calculó que “debe tener unos 39 años” y que su verdadero nombre es efectivamente Carlos Savanz, dado que en el pasado empleaba el apellido Sierra.

