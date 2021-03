El diálogo de Maia Beloso con su madre: "Mamá, te quiero. Te extraño. ¿Cuando venís?"

Maia Beloso, la nena de 7 años que estuvo desaparecida más de 70 horas, fue encontrada junto a Carlos Savanz o Carlos Sierra. Ambos fueron vistos por las fuerzas policiales en la bicicleta de su captor. El abogado de la familia confirmó que la familia estaba viajando a Luján para reencontrarse.

En ese marco, su abuela Élida, se mostró conmocionada por haber dado con el paradero de su nieta. “Teníamos miedo de que la mate, la lastime y no encontrarla”, aseguró la mujer, que además aseguró que Savanz o Sierra engañó a la nena para llevarla hasta Luján.

Luego, la mujer describió a su nieta, en tanto aseguraba que las fuerzas policiales se habían comunicado con ellos para confirmar que la nena de 7 años estaba bien. “Maia es muy dada, este señor se la llevó engañada. Mi hija no la regaló. Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como una reina”, afirmó Élida.

Qué es "Alerta Sofía", el protocolo de emergencia con el que buscan a Maia

La mujer se mostró agradecida y aseveró que "por suerte está muy bien”. En estos días de búsqueda, se conoció que Maia vivía en situación de calle junto a su familia, en una situación de vulnerabilidad extrema. En esa línea, Élida aseguró que su hija tiene problemas con la droga desde los 26 años.

El diálogo telefónico entre Maia y su mamá

Por su parte, el abogado de la familia, Rodolfo Baqué, aseguró que habló con la niña y la comunicó con su madre. “La nena le dijo a la mama que la extrañaba y la quería”, afirmó el letrado, que además comentó que en ese breve encuentro con Maia le dijo "que no tenía miedo, pero tenía hambre”.

“Sergio Berni le había dicho a la madre que la iba a encontrar en 24 horas”, afirmó Baqué sobre una charla entre el Ministro de Seguridad provincial y la mamá de Maia en el día de ayer. En esa línea, el jurista dijo que habían previsto poder encontrarla entre las 7 y las 8 de la mañana porque es el horario donde podían empezar a moverse y caminar por el frío.

Respecto a cómo sigue la causa, Baqué aseveró que “ahora se van a hacer las pericias por pedido de la fiscalía" y que también "va a haber examen medico”.

Además, Baqué agradeció a los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad por la difusión del caso y haber encontrado a la nena. Por otro lado, aseguró que "hay otras Maias en este momento en nuestra querida Argentina que quedan invisibilizadas y que tenemos que mirar como sociedad, no solamente mirar al Estado". Por otro lado, el abogado destacó "la difusión que hicieron los medios de comunicación, que ha sido extraordinaria" y finalmente, agradeció "el trabajo conjunto que hicieron las fuerzas policiales".



GI/FL