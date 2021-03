Caso Maia: "Manoseaba a chicos cuando aparecía en casa", dijo el hermano del secuestrador

Este jueves 18 de marzo por la mañana fue encontrada Maia Beloso, la niña de 7 años vista por última vez el pasado lunes en el barrio porteño de Villa Lugano. Durante la semana, se empezaron a conocer más detalles del presunto secuestrador Carlos Alberto Sierra.

El cartonero tiene antecedentes de abuso sexual a menores dentro de su familia: su hermano afirmó que abusó de su sobrino y “manoseaba a chicos cuando aparecía en casa”.

Luis, hermano del Carlos Alberto Sierra (o Savanz, la Justicia aún tiene dudas sobre su apellido), reveló que “Carlitos” o “Poqui” tiene antecedentes por abuso a menores de edad. “Es una porquería, abusó de mi sobrino”, afirmó en declaraciones a TN.

"Si puede abusar de las criaturas, abusa", agregó Luis y contó que su sobrino le contó a su padre “cuando tenía 12 años y no quiso que hagan la denuncia por vergüenza a que lo cargaran sus amigos”. “No es la primera causa que tiene”, manifestó y afirmó que no sabe “por qué no fue detenido”.

En esa línea, contó que Carlos Alberto Sierra, de 39 años, sobre quien pesa una orden de detención, “desde los 7 u 8 años siempre vivió en la calle”, y que cuando se enteró de la situación al ver su foto con la nena, “no podía creer que haya secuestrado a la criatura”.

Video | Apareció otra imagen del captor de Maia y lo buscan en zona oeste

“No tiene perdón, no lo escondemos, no lo queremos y no le abriría la puerta de mi casa ni a palos”, dijo el hermano del sospechoso.

Por su parte, Diego, el hermano mayor de Carlos, se refirió a la acusación de abuso de su sobrino y aseguró: “Sí, lo sé por mi hermana y por mi otra familia, yo no puedo decir ni sí ni no, sólo lo que me comentó mi familia”.

“Hizo eso porque él fue toda la vida así: si le pone a diez muchachos jugando al truco y le pone diez pibitos jugando a la bolita, se va con los pibitos. Tiene problemas. Es un muchacho grande, pero no lo es, es una criatura”, señaló en diálogo con TN.

Consultado sobre por qué su hermano se llevó a Maia, dijo que no sabe, y “por lo que veo en la tele él no la está arrastrando a ningún lado; algo pasó donde están viviendo, no se la llevó obligada”. “No sé, algo pasó con el muchacho nuevo (pareja de la madre de la niña), él y su mamá. Hace 15 días que lo conoce al muchacho”, declaró.

Además, explicó que “el apellido Savanz" lo tiene porque su madre era menor cuando lo tuvo. "Tenía 15 años y se hizo cargo una asistente social y quedó con el apellido de ella en la partida de nacimiento”, explicó Diego, quien tiene 9 hijos y vive en la ciudad bonaerense de Luján. “Va a seguir siendo mi hermano y por lo que haya hecho no lo voy a dejar de querer, lo lamento en el alma, no justifico lo que está haciendo”, relató.

Desaparición de Maia: liberaron al primo del principal acusado y sigue la búsqueda

Por otro lado, según informó el portal Infobae, también pese sobre el sospechoso una causa por abuso sexual simple realizada en marzo pasado por su ex mujer. La denuncia penal fue realizada en marzo pasado por abusar de una menor de su familia y recayó en la UFI Nº2 de la jurisdicción de Presidente Perón, ya que antes vivía en el partido bonaerense de Guernica. La mujer lo denunció por “tocamientos” a la menor de edad. Luego, el hombre se habría fugado.

Carlos Alberto Sierra trabaja como cartonero pero no tiene un domicilio fijo. Según consignó Clarín, vivió un tiempo en Villa Zavaleta, donde algunos vecinos dicen que lo echaron por un caso de abuso sexual de un menor.

En cuanto al perfil del sospechoso, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, explicó: “No estamos hablando de un terrorista o de un delincuente que pertenece a una banda criminal organizada. La calle es su ambiente natural, es un territorio que conoce. Es muy probable que él no sepa que la estamos buscando. Me parece que no hay una relación agresiva; esto es una interpretación mía. Igualmente es muy imprudente sacar conclusiones”. Y agregó que le había dicho a la madre de Maia que iba a llevar a la nena al zoológico de Luján.

Mientras tanto, en una de las últimas novedades en la búsqueda, una de las bicicletas que usaba Carlos Savanz fue hallada esta tarde por efectivos de la Policía Bonaerense cerca del, cementerio de Luján. Según voceros policiales la bicicleta la usaba Savanz, aunque sería una alternativa a la que se vio en los videos difundidos a la prensa junto a la nena de 7 años. El rodado fue reconocido por familiares de la pequeña secuestrada.

EuDr