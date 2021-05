Frederic puso distancia de los problemas en los controles: "Son disposiciones locales"

Mientras en redes las imágenes de embotellamientos, sobre todo en algunos sectores de Panamericana y Autopista del Oeste, comenzaban a crecer entre las tendencias sabatinas, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic hizo declaraciones esta mañana y puso distancia respecto a la mayor rigurosidad de tales controles en horarios diurnos, incluso con el control de la temperatura de los automovilistas, señalando que "esas son disposiciones de las autoridades y policías locales".

"Las fuerzas federales no hacen controles de temperatura, los operativos que se están mencionando son de la Policía de la Provincia, no sé justamente donde están, pero hablé con el gobernador Kicillof y ellos iban a hacer esos controles complementarios que se suman a los que nosotros ya hacemos en 8 puntos de acceso desde la provincia de Buenos Aires. Si suman esos controles mejor, nosotros tenemos controles fijos en lugares de jurisdicción nacional Puente Pueyrredón Puente La Noria, Mercado Central, autopista 8 y 9, acceso a Tigre, y levantamos 10 que había en pasos que fueron cerrados de 22 a 6", señaló Frederic.

Y cuando le dijeron por qué los controles eran tan estrictos si desde las 6 la mañana a las 22 no había prohibición puntual de circulación, Frederic repitió que esas eran cuestiones de competencia locales, que ella no indicaba ni ordenaba desde la cartera de Seguridad nacional. En diálogo con Marcelo Bonelli en Radio Mitre le preguntaron si entonces esos embotellamientos "eran culpa de Sergio Berni", con el que mantiene un añejo y conocido enfrentamiento, pero Frederic se rió y también puso distancia, indicando "no lo sé, eso deberían preguntárselo al ministro de Seguridad provincial".

La funcionaria también habló con Radio La Patriada, donde mantuvo el mismo mensaje de y aseguró que con las nuevas restricciones "para las fuerzas federales no hay muchos cambios, sí algunas diferencias que suman el esfuerzo del control, incluso con la Ciudad de Buenos Aires hemos acordado los procesos de fiscalización".

En ese aspecto, la ministra de Seguridad tuvo palabras de elogio para la administración porteña, señalando que quería destacar la "generosidad de la Ciudad de Buenos Aires" en cuanto a la colaboración mostrada desde esta madrugada para "el cierre de varios de los accesos que conectan Ciudad de Buenos Aires con provincia de Buenos Aires sobre la traza de General Paz y el Riachuelo".

"Eso va a permitir que entre las 20 y las 6 el tránsito entre las dos jurisdicciones se haga por los lugares en que nosotros tenemos los controles”, garantizó la ministra, quien además consideró que “eso va a facilitar mucho la disminución de la circulación porque los conductores de autos particulares van a poder transitar por pocas vías".

Sin embargo, en algunos puntos de control vehicular como el puente Pueyrredón y otros en General Paz en el norte de la Ciudad ya se generaron largas colas de autos, a la espera de ser verificados por los efectivos para poder seguir circulando.

En relación a las movilizaciones en las calles, la titular de la cartera de Seguridad subrayó: "Tenemos que respetar el derecho a la manifestación. Primero porque creemos que el derecho a la manifestación debe ser respetado, y además porque hay una Constitución (Nacional) que lo establece y el decreto no lo suspende ni lo prohíbe".

Por otro lado, la Frederic resaltó que el anuncio del gobernador Axel Kicillof de la aplicación de multas a las personas que incumplan el decreto "va a ayudar a que el peso no recaiga solo en las fuerzas federales". Sobre este punto, la ministra de Seguridad señaló que en el decreto anterior "la fiscalización no era exhaustiva y el Presidente tiene muy claro que las fuerzas federales no tienen facultades para multar, cerrar locales, que eso es algo que tiene que hacer cada jurisdicción".

Además, afirmó que "impera un estado de alarma que no tiene mucha diferencia con el anterior" Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), e hizo hincapié en "la disponibilidad de las jurisdicciones locales en la fiscalización" del cumplimiento de las restricciones.

