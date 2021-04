Patricia Bullrich y la oposición le respondieron a Alberto Fernández: “Otro año a la deriva”

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre las nuevas restricciones, dirigentes de la oposición se manifestaron en redes sociales y lo criticaron fuertemente, en particular por el proyecto de ley para que el Congreso le brinde más facultades al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobernadores para tomar medidas por la pandemia.

Una de las primeras en apuntar contra el mandatario fue la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien puso en duda si las medidas tendrán una duración de tres semanas o si se extenderán como el año pasado.

“Ya se lo dijimos. Hacer lo mismo dará los mismos resultados: pérdida de empleo, pobreza, tragedia educativa. Y todo esto, sin horizonte de vacunación. Otro año a la deriva”, escribió Bullrich en un hilo de Twitter.

En la misma red social, el diputado de JxC Fernando Iglesias reclamó que “la democracia no se suspenda por pandemia". "El presidente pide superpoderes para suspender las elecciones. No ha lugar”, señaló.

“Resumen del mensaje: 1) No tenemos plan de vacunación, así que enciérrense de nuevo. 2) Denme todo el poder con la excusa de la pandemia y se quedarán sin elecciones. Fin del mensaje”, añadió en otro tuit.

Por su parte, la polémica diputada provincial por el PRO, Hebe Casado, también mostró su disconformidad con lo anunciado por Fernández. “Alberto si no vas a decir nada, callate”, disparó.

Cuáles son las nuevas medidas de restricción impuestas por Alberto Fernández

Por otro lado, la diputada del FIT, Romina del Plá, expresó que con los nuevos anuncios “no pasa nada” y que “en el mejor de los casos solo se administrará la catástrofe sanitaria”. “La emergencia reclama medidas de fondo: intervenir mAbxcience y centralizar el sistema sanitario, para empezar”, sostuvo.

Quien también se manifestó al respecto fue su par Vilma Ripoll, quien consideró que “si realmente quieren cuidar la salud y la vida Alberto, hay que cortar la circulación y restringir actividades, pero con un IFE de $40.000”. “Además de expropiar a Sigman para fabricar y vacunar masivamente”, añadió.

La oposición alertó por el proyecto de “superpoderes” que anunció Fernández

"En los próximos días enviaré un proyecto de Ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional", aseguró Alberto Fernández este viernes.

Por este motivo, el diputado radical Luis Petri advirtió: “No espere del Congreso un cheque en blanco para hacer lo que ahora no tiene autoridad para disponer. Todas las medidas en el marco de la Constitución y conforme a las necesidades de la pandemia, por tiempo limitado, con control permanente del Congreso. Suma del poder público no!”

Y agregó: “Si la ley que manda el Presidente al Congreso es para zanjar su disputa con la Ciudad, desde ya le digo que se busque otro abogado, porque nadie puede otorgar una facultad que no posee y si la facultad no ha sido delegada por las provincias no hay ley del Congreso que lo salve”.

Desde San Luis, el diputado Alejandro Cacace coincidió con Petri sobre las presuntas razones del Presidente por las cuales enviaría el proyecto de ley: “Es obvio que lo hace para buscar blindarse en su disputa judicial con CABA por sus facultades“.

Asimismo, la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, alertó que “una mayoría circunstancial en el Congreso, NO puede avanzar sobre la Constitución. No pueden votarse superpoderes”. “Siempre hay panqueques, vendidos y pusilánimes. Lo bueno es que vamos a tener la oportunidad de verles las caras“, apuntó.

