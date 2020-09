El escándalo por la escena erótica en medio de una sesión virtual del diputado nacional del Frente de Todos por Salta, Juan Emilio Ameri, fue ampliamente criticado desde todos los espacios políticos. Si bien hubo escasas voces que salieron a defender a Ameri, uno de esos nadadores contra la corriente fue el el titular de Yacimentos Carbonífero Río Turbio, Aníbal Fernández, quien tuvo un fuerte cruce con la diputada nacional de la Coalición Cívica, Paula Oliveto en las redes sociales.

"Es preferible un diputado desubicado y calentón, que una diputada mala leche", lanzó sin medias tintas el ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner, saliendo de esa manera a enfrentar las acusaciones que lanzaba Oliveto respecto al legislador del Frente de Todos-Salta, reclamando su inmediata expulsión de la banca que ocupa en la Cámara Baja.

Tras la suspensión por unanimidad de la Cámara de Diputados, la legisladora Oliveto había considerado en su cuenta de Twitter que la grave situación protagonizada por Ameri merecía su expulsión legislativa: "Lo que pasó en diputados demuestra que la virtualidad no es el camino del debate y que es importante los valores de los diputados. Este asqueroso diputado del kirchnerismo debe ser expulsado de la Cámara. Si renuncia no hay sanción. Debe ser expulsado".

Apenas unos minutos más tarde, y por la misma vía, Aníbal Fernández salió al cruce con otra fuerte acusación: "Inconcebible! Dejate de joder. Es preferible un diputado desubicado y calentón, que una diputada mala leche, que arma operetas con narcotraficantes en el living de su casa!".

Luego, Oliveto añadió más críticas contra el actual titular de Yacimientos Carboníferos Fiscales, siguiendo además con sus acusaciones contra el diputado salteño. "Lo que Ameri hizo pone en jaque nuestra función como representantes del pueblo", señaló Oliveto, mientras que sobre el exjefe de Gabinete lanzó: "Y después contesta este personaje oscuro que es tan vulgar y tan mediocre, diciendo cualquier barbaridad, evidentemente necesita tener visibilidad y demuestra que su forma de tener algo de política es agrediendo al otro o descalificando al otro, y haciendo estas barbaridades que hace por Twitter, o sea habla de él y de lo berreta que es y de lo berreta que es un gobierno que tiene a este berreta de funcionario. No hay que darle trascendencia".

El diputado nacional del Frente de Todos por Salta Juan Emilio Ameri fue suspendido hoy luego de protagonizar una escena erótica en medio de una sesión virtual, pero se defendió señalando que creía que no tenía Internet en ese momento y afirmando que le dio a su pareja "un beso en la teta y nada más".

"La conexión en Salta es muy mala, se me cayó internet, justo mi pareja sale del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días se operó... Me dijo que quedaron bien, me mostró las cicatrices, y le dije ¿te puedo dar un beso? Le di un beso en la teta y nada más", explicó Ameri.

