"Recién aparecen los perejiles", dijo Aníbal Fernández sobre la causa de espionaje ilegal

Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete en el mandato de Cristina Kirchner y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), se refirió hoy a la causa que se investiga en la Justicia sobre las supuestas escuchas, espías y diferentes tareas de inteligencia ilegales que se realizaron durante la gestión de Cambiemos. “Recién aparecen los perejiles”, dijo Fernández, y luego agregó que “todavía no se llegó a los que realmente la generaron”, entre los que ubicó “fundamentalmente al ex Presidente” Mauricio Macri.

El escándalo se desató esta semana, cuando el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 personas que habrían espiado a opositores políticos, sindicales y empresarios durante la gestión de Macri. Si bien Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes fueron las primeras líneas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno anterior, no fueron imputados todavía en la causa, la veintena de acusados están relacionados con ellos.

Espionaje ilegal | Quién es quién en la banda "Súper Mario Bros"

En este sentido, Fernández dijo, en diálogo con el programa Ruleta Rusa de Rock and Pop, que “todavía no se llegó a los que realmente la generaron. El caso de Arribas y Majdalani tiene que ser una definición bien clara de los que tienen que dar explicaciones”, sostuvo el funcionario nacional, quien también aseguró: “Tienen que dar las explicaciones en el lugar que corresponda”. A su vez, el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio dijo que “esto recién está empezando. Tiene que ir para arriba, para Majdalani y, fundamentalmente, el ex Presidente”.

“Mauricio está nervioso”, le aseguró ayer a PERFIL uno de los dirigentes más cercanos al ex Presidente.

Aunque Macri todavía no está imputado, puede que lo esté en un futuro. Entre los allanamientos estuvo presente el de Darío Nieto, su secretario privado. Nieto, al igual que una de las detenidas por ser parte de una presunta asociación ilícita, Susana Martinengo, eran parte del organigrama que conducía De Andreis. En total, eran unas 120 personas a cargo de Nieto, entre las que se encontraba Martinengo, quien recibió en Casa Rosada a agentes de la AFI de una banda que se dedicaba a espiar oficialistas y opositores, según la Justicia. Nieto, como subsecretario, tenía Ceremonial, la Unidad Médica Presidencial y Documentación, donde trabajaba la ex funcionaria ahora detenida.