Espionaje ilegal: tras las detenciones, comienzan las indagatorias

Las 9:30 de la mañana de este miércoles 1 de julio marcará el inicio de la ronda de indagatorias en el marco de la causa por espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora y en la que ayer se ordenaron 22 detenciones. Con la redada dispuesta por el juez federal Federico Villena, quedaron presos en el caso la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, Susana Martinengo y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra y Alan Ruíz, quien ya estaba detenido desde el sábado 20 en el marco de otra causa por espionaje que tramita en la misma jurisdicción. Sin embargo, ninguno de ellos tres está previsto que declare hoy sino que quienes comenzarán haciéndolo son parte de los ex agentes detenidos ayer. Se trata de empleados, en su mayoría, de menor jerarquía.

En tanto que el juez Villena también decidió rechazar hoy el pedido de eximisión de prisión del secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto, quien la semana pasada fue allanado en su casa de Palermo. Para el juez, Nieto mostró una actitud “evasiva” al momento del allanamiento. Además de considerar que Nieto tiene los medios para fugarse o entorpecer la investigación. Desde que se conoció su vinculación en el caso, Nieto negó la acusación al tiempo que fue apoyado públicamente a través de un comunicado de Juntos por el Cambio (JxC) que, entre otras, llevó la firma de Mauricio Macri.

El caso tiene más de 50 víctimas y alrededor de 25 imputados. Entre los afectados están desde CFK y Horacio Rodríguez Larreta, pasando por Diego Santilli, Emilio Monzó, Nicolás Massot y los sindicalistas Luis Barrionuevo y Hugo Moyano. Hasta ahora, todos los que se presentaron para conocer el material sobre ellos se convirtieron en querellantes en el caso. Ayer, en tanto, se sumaron nuevos nombres a la lista de espiados, luego de que se analizara nueva parte de la prueba. Entre estos nuevos afectados está la actual titular del INADI, Victoria Donda, el dirigente social Juan Grabois y la vicegobernadora, Verónica Magario.

Desde febrero, Villena investiga a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes dependientes de las Fuerzas de Seguridad y de la AFI, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y espionaje prohibidos por la ley, en diferentes momentos y jurisdicciones. Los hechos bajo investigación ocurrieron durante la gestión de Cambiemos, cuando la AFI estaba bajo la órbita de Arribas y Majdalani.

La ronda de indagatorias del día de hoy está prevista que comience con María Andrea Fermani, Mariano Ignacio Flores, Andrés Patricio Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Daiana Romina Baldassarre, Denise Aya Tenorio, María Belén Sáez, Jorge Guillermo Ochoa y Gustavo Ciccarelli.

En tanto que para el jueves 2 de julio, también desde las 9.30, están citados Martinengo, Dalmau Pereyra, Jorge Horacio "Turco" Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva. El lunes será el turno de Ruíz, detenido inicialmente a disposición del también juez de Lomas, Juan Pablo Auge.

