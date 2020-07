Massot bancó a Macri por el espionaje: "Quiero pensar que no era de su conocimiento"

El director del Banco Ciudad, Nicolás Massot, es otro de los integrantes de la oposición que mostró su apoyo al expresidente Mauricio Macri. El exdiputado, querellante en la causa por espionaje ilegal que se inició un mes atrás, consideró que quien fue el líder de su espacio político no tenía conocimiento de lo que sucedía.

"Subjetivamente creo que no", fue la respuesta que dio Massot al ser consultado en el programa Mesa Chica que se emite por LN+ sobre si existe posibilidad de que Macri supiera que lo estaban espiando. Sus declaraciones se producen luego de que se llevara a cabo la detención de 22 personas en el marco de la causa por espionaje que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, el ex diputado afirmó que no cree que el ex mandatario esté implicado.

"Objetivamente en la causa lo único que se sabe es que existieron acciones de espionaje por determinados agentes de la llamada AFI, de la ex-SIDE. Esto es objetivo, existió y eso ya embiste un grado de gravedad bastante importante porque significa que con recursos públicos se destinaron recursos que deberían estar orientados a la inteligencia para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás circunstancias que realmente son muy graves en nuestro país y en la región y fueron utilizadas, por el contrario, para hacer espionaje político", sostuvo el funcionario del banco público porteño.

"Lo que queda por determinar, que no es para mí sino que es para la Justicia, es si existió una cadena de mando o si por el contrario eso formó parte de actividades inorgánicas o sin una orden. Y eso no me corresponde a mí decirlo. Insisto, subjetivamente pertenezco a un gobierno en el cual creí, creo en muchos de sus dirigentes y me inclino a pensar y quiero pensar que esto no era del conocimiento del Presidente y de las máximas autoridades", insistió el dirigente.

En la misma línea que otros líderes opositores, el ex diputado destacó que el espionaje es un problema endémico en la Argentina: "Valga decir que sabemos lamentablemente que esta no es una práctica nueva y eso es uno de los tantos fracasos que yo nombraba de la clase dirigente en su conjunto, que involucra muchos gobiernos que decidieron o mirar para otro lado o convivir con esta realidad. Es una realidad en donde el poder permanente, que es transversal a los poderes que pasan, es más importante que el poder político".

Massot consideró que no sucede en todos los organismos públicos, y puso de ejemplo el Congreso de la Nación en el que, a su entender, el poder político es más poderoso. "Tal vez la AFI esté en el otro extremo y estemos en presencia de un organismo en donde se han enquistado clases de hace muchas décadas de agentes que han tergiversado el objetivo de esa agencia", apuntó.

Quiero expresar que sería triste que un tema tan severo como este y tan recurrente en la historia argentina se tiña de oportunismo. Creo que hay que respetar el trabajo del juez, dijo Massot

En ese punto, el ex diputado deslizó una indirecta al oficialismo: "Creo que es uno de esos casos en los que la política debe superar sus diferencias y no hacer electoralismo con estas causas que son graves y cortar el tema de cuajo".

Al ser consultado por el progreso acelerado del expediente en la Justicia, Massot expresó: "Es cierto, eso es una pena, que tengamos que caer en esta cuenta, que hay causas que avanzan más rápido que otras. Prefiero que vayan todas rápido, aunque vayan a una falta de mérito o sentencia de inocencia. Tal vez lo que más se le pueda cuestionar a nuestro poder judicial es la lentitud en terminar y cerrar causas que conviven abiertas 14, 15 o 16 años más allá de cuál sea el sentido de la sentencia final. Quiero expresar que sería triste que un tema tan severo como este y tan recurrente en la historia argentina se tiña de oportunismo. Creo que hay que respetar el trabajo del juez".

Y concluyó: "Mi constitución como querellante no sienta para nada una posición política y de prejuicios, sino, por el contrario, es solo una cuestión procesal que me da derecho a enterarme en una causa que recién comienza de toda su evolución. Ojalá vaya rápido esta y todas las demás".

