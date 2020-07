Darío Nieto apuntó contra el kirchnerismo: "Buscan impunidad tratando de igualarnos"

Con 22 detenciones, la causa por supuesto espionaje ilegal durante el macrismo mostró avances judiciales esta semana que preocupan a los exfuncionarios de Cambiemos. Uno de ellos es el exsecretario de Mauricio Macri, Dario Nieto, quien sufrió un allanamiento en su domicilio, tras el cual salió a apoyar al expresidente. Aseguró que pone "las manos en el fuego" por él y apuntó contra el kirchnerismo como responsables del armado de la investigación.

Nieto, quien se desempeñó como secretario de Asuntos Presidenciales, fue allanado el pasado 25 de junio ordenado por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Fue en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal perpetrado desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno anterior, por la que se conocieron seguimientos a funcionarios de primera línea, hasta incluso del propio oficialismo de ese entonces, además de periodistas. La noticia provocó un comunicado de Juntos por el Cambio de repudio y acusaron al kirchnerismo de buscar "involucrar judicialmente" a exfuncionarios.

"Hay muchas causas por corrupción de funcionarios del gobierno anterior al nuestro y la única forma de que eso no salga a la luz es decir que los políticos son todos iguales, son todos lo mismo. Nosotros somos transparentes. Esto no es un ataque contra mí, es un ataque contra Mauricio Macri y contra Juntos por el Cambio, contra nuestros valores, nuestra libertad y la República", expresó Nieto en una entrevista que brindó a La Nación.

Consultado por la acusación que pesa sobre el expresidente y Gustavo Arribas, como autor de las órdenes para realizar el supuesto espionaje ilegal, Nieto explicó: "Pongo las manos en el fuego por Macri. Yo en mi vida tuve una causa. Es la primera vez en mi vida que necesito un abogado. Esta situación me indigna y me pone triste: nunca pensé que en mi vida me iba a pasar".

"Siento una angustia muy grande. La semana pasada allanaron mi casa con mi mujer y mi hijo de tres meses y medio, allanaron la casa de mis viejos, se llevaron sus computadoras y celulares. Recibí mensajes de apoyo de mi familia, mis amigos, de Juntos por el Cambio, firmado por Mauricio, me sentí muy bien", agregó en diálogo con el matutino.

El exfuncionario incluso relató una situación que vivió durante el allanamiento: "Uno de los policías que me allanó me dijo: 'Pensaba encontrarme con un BMW'. Mi auto es modelo 2007 y mi departamento lo pago con un crédito hipotecario. Otros secretarios de otros presidentes tenían cuentas en el Caribe con millones de dólares. Nunca le robé a nadie, nunca me llevé lo que no era mío e hice lo mejor que pude dentro de mi función, quiero aclararlo porque no somos todos iguales. Buscan impunidad tratando de igualarnos. Estamos viviendo un momento de ataques institucionales".

Sobre Susana Martinengo, una de las 22 personas detenidas ayer y acusadas de recibir la información de los espías, Nieto aclaró que no era funcionaria ni directora y que sólo trabajaba en "el área de documentación, que recibía las cartas que mandan los ciudadanos al Presidente y las deriva a los ministerios".

