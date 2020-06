Carrió, del "yo te avisé" para Macri a reaparecer recargada

Mientras las denuncias de espionaje ilegal que habría realizado la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri siguen avanzando, Elisa Carrió venía oscilando entre dos posiciones: el respaldo a su socio de Juntos por el Cambio en lo que considera que es una causa direccionada para ponerlo contra las cuerdas pero, a la vez, la convicción de que ella le advirtió desde un primer momento sobre la opacidad del mundo del espionaje. "Yo avisé", es la máxima que transmitió en las últimas semanas a sus interlocutores, entre los que estuvo el ex presidente, en dos oportunidades.

Sin embargo, el allanamiento al secretario privado de Macri, Darío Nieto, cambió el clima y la convenció de la necesidad de salir a marcar la cancha. Se comunicó con el ex mandatario y pusieron en marcha lo que fue el comunicado de JxC en el que apuntaron al kirchnerismo por “enrarecer el clima político” para “conseguir impunidad”. En el medio, se mezcló un nuevo endurecimiento de la cuarentena y la visión de que Horacio Rodríguez Larreta y la Ciudad estaban quedando rehenes de “los caprichos” de Axel Kicillof, según transmitió una de las fuentes consultadas. Días antes ya había empezado a encender alarmas por el caso Vicentin. Lilita venía levantando temperatura.

"Lo de Nieto le impactó, hubo un antes y un después para ella. Meterse con un secretario privado es fuerte", detalló un legislador lilito. “Le pareció una barbaridad, por eso ella propuso salir fuerte”, añadió otro más. Hasta ahora, desde la Coalición Cívica miraban la denuncia por espionaje ilegal con cierto recelo. “Ella siempre fue muy crítica, de (Silvia) Majdalani, a quien impugnó en 2012 para integrar la bicameral y en 2016 para asumir en la AFI, y de (Gustavo) Arribas. Siempre creyó que había que desguazar el organismo”, describen.

Por eso, cada vez que hablaba con sus diputados les encomendaba recordar cada una de las denuncias realizadas o los antecedentes en la materia, pero sin entrar en el terreno de las acusaciones. "Hay un claro intento de meternos en el medio", explican. De hecho, desde la CC-ARI vieron como primero aparecieron en una cobertura periodística mails del diputado Juan López con una funcionaria de la embajada de Estados Unidos y luego también versiones sobre el seguimiento a Juan Calandri (hoy auditor de la Ciudad, antes asesor de Carrió). “Que la AFI nunca se corrigió, estamos de acuerdo. No se saneó nada de lo que se hacía. Pero evidentemente nos quieren meter en el medio”, razonan.

“Todo lo que hace es para cuidar Cambiemos”. Ese argumento es el que prima en el razonamiento de los lilitos. "Está convencida de que hay un bien superior que hay que defender", insisten. ¿Cuál? "La unidad por la república". La actitud defensiva para con Macri no es nueva en Carrió. Durante los cuatro años de gestión lo rescató de cada acusación que se le hacía. Incluso las que ella misma realizaba: apuntaba a los costados, pero siempre se encargaba de desligar al entonces presidente. Así, se repetían críticas a Daniel Angelici, Germán Garavano, Rogelio Frigerio y, por supuesto también, Arribas y Majdalani.

De esta manera, Carrió y compañía ponen en un segundo plano las denuncias que fueron saliendo a la luz sobre el espionaje ilegal, pero no porque no las crean posibles, sino por la intencionalidad política que ven detrás. "La causa no nos cierra, la vemos muy manijeada por Cristina para armar un relato para aplicarlo a sus causas judiciales, para decir que todo armado por los servicios", advierten. Y agregan: “Como con Vicentin, ¿solo quieren investigar lo que pasó entre 2015 y 2019?”.

Entre los lilitos siempre destacan que ellos fueron víctimas de espionaje a lo largo de los años. “Toda la vida nos espiaron y nos hicieron operaciones. No nos vamos a dejar usar”, dicen. Y relatan que ya en 2010 presentaban una nota en la bicameral de inteligencia para que se investigue el presunto espionaje a dirigentes políticos. En 2016, con Cambiemos en el poder, Carrió volvió a mandar una carta por la sospecha de que organismos de inteligencia la vigilaban. Ahora un hecho también les llama la atención: Juan López presentó a principios de junio otra nota para que se investigue la filtración de sus mails. "A diferencia de tantas otras cuestiones que se trataron y se apuraron en difundir, sobre eso no hubo ni noticias", ironizan.

Con Macri tuvo una primera comunicación el fin de semana anterior. El ex presidente venía buscándola, sobre todo para hablar del posicionamiento político de Juntos por el Cambio. Según se supo, hubo momentos de tensión, pero después unificaron un mensaje común con eje en lo institucional. Para el macrismo fue un apoyo en el tema espionaje, para los lilitos, la mayor preocupación de Carrió era el tema Vicentin. Este fin de semana volvieron a hablar, señal de que mal no quedaron las cosas.

Horas después salió el comunicado de JxC respaldando a Darío Nieto y al gobierno de Macri en general (“el primer borrador era demasiado macrista”, bromean). Pero Carrió no se quedó ahí, y decidió con los miembros de su partido sacar comunicados también con eje en la cuarentena. Allí pidieron con "urgencia un plan de salida", criticaron al kirchnerismo por la "utilización política de la tragedia" y tildaron a Kicillof como "el gobernador que peor manejó la crisis". En el medio, emplazaron a Larreta a que este sea "el último gran esfuerzo".

“No es justo que la Ciudad tenga que atar su plan ante la ineficiencia de Kicillof”, concluyeron. Para muchos, eso fue una advertencia también para el jefe de Gobierno, con quien Lilita venía mostrando una buena sintonía. “Es una crítica que lo roza, pero él no es el objetivo, sino Alberto Fernández y Kicillof”, buscan aclarar. “Entiende el trabajo conjunto en la pandemia pero hay que marcar diferencias, las cosas como son. Si en la Ciudad se testea, se hace seguimiento, se logra bajar la cantidad de contagios y en la Provincia no, hay que decirlo. ¿Si el 17 de julio CABA puede abrir y la Provincia no, qué pasa?”, añaden.

"Le preocupó lo de Vicentin, lo de la situación del campo, lo de Nieto y percibió también que la conferencia de prensa (de Alberto, Larreta y Kicillof) era muy perjudicial para Cambiemos", resume uno de los lilitos que habló con ella en los últimos días. Jubilada y en cuarentena, volvió Carrió.

