Alconada Mon contó en el New York Times cómo fue espiado

El escándalo del espionaje ilegal presuntamente ejecutado por el gobierno de Mauricio Macri llegó a las páginas del New York Times. El periodista de investigación Hugo Alconada Mon, que forma parte de la lista de vigilados en dos causas por operaciones ilegales de inteligencia, publicó una nota de opinión en el renombrado diario de Estados Unidos. Bajo el título de “Las lecciones que aprendí del año que me espiaron”, brindó detalles de las maniobras de espionaje de las que fue víctima. "Me espiaron mientras trabajaba una investigación que incomodaba al poder político y empresarial", relata al inicio del texto.

"Ahora sé que, mientras buscaban identificar las fuentes periodísticas que me ayudaron a revelar cómo fue el capítulo argentino del Lava Jato, una pesquisa sobre la corrupción en el país, me siguieron, analizaron dónde vivo, en qué automóviles me muevo, cuál era mi nivel de vida y hasta fueron a la casa de mis padres —dos jubilados por arriba de los 70 años—. Queda más por salir a la luz; por ejemplo, si evaluaron colocar una bomba en la puerta de mi casa”, agrega.

En la nota, el periodista afirmó que el proceso que le tocó vivir le enseñó cinco