Optimismo recargado: Peña dice que van a ganar y pide que cada voluntario "convenza a 10 votantes"

por Gabriel Ziblat

Marcos Peña no pierde su habitual optimismo. O por lo menos eso buscó transmitir a los voluntarios de Juntos por el Cambio en un audio que les envió este jueves para contarles su visión del escenario electoral, con el objetivo de motivarlos de cara a las elecciones del 27 de octubre. “Estamos convencidos de que vamos a ganar” y “cada uno puede identificar y convencer a 10 votantes” son los dos conceptos principales que dejó su mensaje de casi 3 minutos.

Peña, quien después de la dura derrota quedó cuestionado y su permanencia como jefe de Gabinete fue puesta en duda (hoy Mauricio Macri ratificó que no habrá más cambios), volvió a poner en marcha el equipo electoral con el afán de conseguir lo que hoy se percibe en el mundo político como casi un milagro: entrar al ballottage.

“Estamos convencidos no por una locura irracional, sino por la propia experiencia. En las PASO 2015 Mauricio quedó 15 puntos abajo de Scioli, todos decían que era imposible llegar al ballotttage. Llegamos y ganamos”, razona Peña en el audio. No es casualidad que hoy Macri, en su exposición en el Malba, también lanzó el mismo argumento y recordó ese resultado de las primarias 2015 (se llega a esa diferencia si no se cuentan los votos que sacaron Elisa Carrió y Ernesto Sanz como parte de Cambiemos).

La estrategia de convencer a 10 personas cada uno no es nueva para Peña, quien en la previa a las PASO ya hablaba de instalar una “campaña vietnamita”. Y no es potestad del macrismo; Adrián Paenza, en la cumbre de Alberto Fernández con científicos también jugó matemáticamente con la posibilidad de cada uno ir convenciendo a dos personas, esos a otros dos y así sucesivamente. Sería una especie de ‘telar del optimismo’.

Ese trabajo al que apuesta el equipo de Peña va de la mano con la idea que se definió de hacer una campaña mucho más “territorial”. De hecho, con el radicalismo ya se decidió que sus candidatos locales van a tener más peso a la hora de definir las estrategias en los distritos. La idea es mantener todo el componente digital en el que es fuerte el macrismo, pero van a poner el énfasis en llevar el mensaje puerta a puerta. “Estamos seguros que hay muchos millones de argentinos que no fueron a votar, argentinos que votaron por otras opciones, pero que los podemos convencer que nos acompañen”, asegura Peña. Y agrega: “Va a depender de la actitud de cada uno de nosotros, de ser protagonistas y de trabajar para dar vuelta votos de forma concreta: cada uno puede identificar y convencer a 10 votantes, que no hayan votado o que votaron por otros”. “Vamos a salir de vuelta con las mesas, con los timbreos, a cada rincón de la Argentina con una fuerte humildad y vocación de escuchar”, transmitió.

Pero, por supuesto, no se olvidó tampoco del Whatsapp, que esta campaña fue una de las vedette. “Tenemos que seguir fortaleciendo las redes de grupos de Whatsapp, de grupos de personas que quieren colaborar y a eso le vamos a agregar algo que para nosotros es central: aumentar la escucha”, señaló, dejando en claro cual fue el principal déficit de esta campaña para el oficialismo.

“Queremos poner mucho foco en un mensaje positivo, de valores, de identidad y de explicarles a los argentinos por qué votando Juntos por el Cambio podemos vivir mejor hacia el futuro”, explica el jefe de Gabinete en el audio. El problema que reconocen muchos en el oficialismo es que esa campaña deberá convivir con cifras de inflación que en agosto, septiembre y octubre van a dar elevadas. Peña lo reconoce cuando dice: “Desde el Gobierno estamos trabajando en todas las cosas que podemos hacer para aliviar y dar respuesta concreta al mensaje de las urnas”. “Siempre muy convencido de que se puede ganar y que tenemos que dejar todo en la cancha para lograrlo”, concluye.

GZ/MC