Efecto derrota: la UCR toma las riendas de la campaña en el interior

por Gabriel Ziblat

La cúpula de la Unión Cívica Radical reunió a su tropa esta tarde para volver a poner la mira en las elecciones del 27 de octubre. Algunos con la confianza de que se pueda dar el milagro de revertir lo que fue una paliza electoral en las PASO, pero otros con el objetivo de lograr consolidar un bloque sólido en el Congreso que evite que la ola albertista redunde en una hegemonía peronista. Y la primera conclusión que sacaron es que los candidatos locales tendrán mayor peso en la definición de las estrategias de campaña.

Este mediodía, Gerardo Morales y Gustavo Valdés almorzaron con Mauricio Macri, Miguel Pichetto, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña y Rogelio Frigerio en la Quinta de Olivos. Una mesa que, en este nuevo período, está previsto que se repita todos los lunes hasta las elecciones. El ausente con aviso fue Alfredo Cornejo, titular de la UCR y gobernador de Mendoza, que está de viaje en el extranjero.

Además de temas de campaña, en Olivos se habló del paquete de medidas que se tomaron después de la derrota electoral y la posterior devaluación, de la reacción de los gobernadores ("es todo político, saben que son medidas que esperaba la gente y que no tienen tanto impacto en las cuentas", dijo uno de los presentes), y de la prioridad de Hernán Lacunza de estabilizar el tipo de cambio.

Después de allí, los gobernadores de Jujuy y Corrientes se fueron para el Comité Nacional, de la calle Alsina, para reunirse con los candidatos que el centenario partido tiene por todo el país. “Vamos a tener un trabajo más aceitado en el territorio”, reconoció uno de los líderes radicales en diálogo con PERFIL.

Fue algo de lo que Morales y Cornejo hablaron con Peña y Frigerio la semana pasada en Casa Rosada y ahora se ratificó en la reunión de Olivos con el Presidente. Junto a Morales y Valdés, en la cumbre radical, estaban los líderes de la mesa política, como Mario Negri (en su doble rol también como candidato en Córdoba), José Cano, Luis Naidenoff y Ricardo Colombi.

La definición es que el radicalismo se haga cargo de la campaña nacional en los territorios que gobierna o en los que tiene un peso preponderante. Para las PASO, todas las directivas salían del búnker de Juntos por el Cambio en Balcarce y avenida Belgrano e incluso en los spot publicitarios los candidatos locales quedaron invisibilizados. El único que tuvo margen de acción fue Cornejo, que no tiene reelección por lo que encabeza la lista de diputados en Mendoza.

Desde todos los sectores del oficialismo aseguran que la etapa de pases de factura ya quedó atrás. Muchos apuntaron al big data y la campaña segmentada, que esta vez no fue redituable para el macrismo. Desde la otra vereda, también apuntaron a los radicales, por no poder garantizar triunfos en sus tres provincias, donde a nivel local habían conseguido resultados electorales mucho más holgados. Ahora, desde Jujuy y Corrientes aseguran que en octubre no va a pasar lo mismo. “Hay muchos ajustes para hacer, sobre todo en el trabajo con los intendentes y el territorio”, explican.

“Hay que mirar para adelante, ahora la mira tiene que estar en cómo defender las bancas que se pueden obtener, en cómo evitar perder algún municipio que quedó complicado en la provincia de Buenos Aires”, sostuvieron por la tarde en el comité radical. “Hay un repliegue en el territorio, en la política más tradicional”, resumen.

