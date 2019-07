Oscar Aguad justificó a Aldo Rico y dijo: "Lo de los carapintadas fue un acontecimiento chiquito"

El ministro de Defensa Oscar Aguad realizó declaraciones sobre la participación de Aldo Rico en el desfile por el Día de la Independencia, y sus declaraciones generaron reacciones de todo tipo.

En una entrevista con María O'Donnell por Radio Metro, Aguad sostuvo que “Aldo Rico es veterano de Malvinas y tiene derecho a desfilar. Lo de los carapintadas es historia vieja, yo creo que no hay que sacarlo eso, pasó. Fue un acontecimiento chiquito en la historia que no tuvo ninguna implicancia. Yo no creo que haya puesto en jaque a la democracia, me parece que fue un movimiento como consecuencia de algo que venía de antes. Eso la democracia lo superó, no dejó que evolucionara, yo no le daría tanta trascendencia”, consideró el ministro.

El ministro afirmó además que la población no siente rechazo por el ejército: “La gente valora muchísimo sus Fuerzas Armadas, saben que en ellos pueden encontrar respuestas a problemas límites que tiene la sociedad incluida las catástrofes naturales, los problemas de emergencia... Siempre hay un soldado para estar al lado de estos sufrimientos colectivos que pueda tener la sociedad. Además, es la ultima ratio de defensa del país”, manifestó el titular de la cartera de Defensa.

En ese sentido, Aguad aseveró: “Había un grupo de gente, todavía lo hay, que odia las fuerzas armadas y trató de que ese sentimiento se trasladara a la sociedad, que nunca compró eso. Más allá de que podamos juzgar la actuación de los militares en gobiernos antidemocráticos, eso es otro tema. Estas son FFAA que están subordinadas al poder político y que son de la democracia y creo que la gente lo entiende así y lo valora de esta manera”.

Fue en ese tramo de la entrevista que la conductora le preguntó por la asistencia de Rico al desfile, algo que generó un fuerte repudio en las redes sociales.

Y agregó: “Me parece que se está magnificando un acontecimiento que pasó hace muchísimos años, que no tiene ninguna relevancia en el presente. No nos podemos quedar en esos acontecimientos para ver qué nos pasa y el camino que tenemos que caminar para adelante. Aldo Rico no existe en esta parte de la historia en la que estamos aquí. Se le está dando una importancia que nunca tuvo”.

El disfuncionario detalló que ayer desfilaron más de 800 veteranos de Malvinas y a ninguno se le pidió identificación para poder desfilar. “Estamos viviendo un tiempo distinto, si quiere desfilar, que desfile”, insistió. Entonces, Aguad recriminió a la periodista que dedicaran tiempo al aire para hablar de Rico. “Olvídese de él”, pidió.

O’Donnell le respondió: “Si quiere mostrar que estas son las Fuerzas Armadas de la democracia, que nos reconciliamos y vivir otro tiempo, creo que su discurso es contradictorio con hacer desfilar a Aldo Rico”. Una idea que también expresó en su cuenta de Twitter.

Aunque sea veterano de Malvinas no me parece razonable que alguien que se alzó contra la Constitución haya participado del desfile por el Día de la Independencia. pic.twitter.com/8tBaNt5yLH — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) July 9, 2019

Aguad mostró su incomodidad ante ese planteo y señaló: “Yo no hago desfilar a nadie. Yo soy responsable del desfiles de los militares. Aldo Rico desfiló con los veteranos de Malvinas, algo que pasó hace 30 años. Está reivindicándolo usted y le está dando importancia a Aldo Rico, es un tipo nefasto”.

B.D.N./FeL