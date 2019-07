Tras desfilar en el acto por el Día de la Independencia, Aldo Rico defendió su pasado "carapintada"

Durante el acto militar en Avenida del Libertador que marcó los festejos oficiales por el Día de la Independencia este martes 9 de julio, desfilaron excombatientes de la Guerra de Malvinas y entre ellos estuvo Aldo Rico, partícipe del levantamiento “carapintada” contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

La presencia del hombre que encabezó el alzamiento de Semana Santa causó el repudio de cientos de usuarios en las redes sociales, incluidos periodistas. "Aunque sea veterano de Malvinas no me parece razonable que alguien que se alzó contra la Constitución haya participado del desfile por el Día de la Independencia", expresó Maria O' Donnell en su cuenta de Twitter.

Aunque sea veterano de Malvinas no me parece razonable que alguien que se alzó contra la Constitución haya participado del desfile por el Día de la Independencia.

Ante las críticas, Rico aseguró que su pasado "carapintada" es "su mayor orgullo" y que desde que salió hasta que terminó el desfile los ciudadanos estaban "aplaudiendo" y "saludándolo". "Las críticas no me interesan", expresó ante la consulta de PERFIL.

Con respecto a si la invitación había sido de parte del Gobierno, respondió: "A mí no me tiene que invitar nadie. Soy veterano de Malvinas y desfilé delante de los que integraron la Compañía de Comando, que son los que tuvieron mayor cantidad de muertos. No me tiene que invitar el Gobierno". Y recalcó: "Cuando estaba frente al palco, todos los que estaban ahí aplaudían".

No es la primera vez que el ex jefe del movimiento carapintada recibe críticas por participar de un desfile oficial. En 2016, fue parte del acto militar en Avenida del Libertador que marcó el cierre de los festejos del Bicentenario de la Independencia. "Fue una cosa impresionante, hay otro espíritu, la emoción del ciudadano era impresionante. Ojalá que Macri lo pueda aprovechar", expresó por esos días.

Rico resaltó en aquella época que era la "primera vez que desfilaba después de 16 años" y cuestionó que durante los gobierno kirchneristas "no se podía desfilar". "Hacía tanto tiempo que no se desfilaba. No necesito ninguna invitación del Gobierno, ni del ministerio de Defensa, ni de nada. Yo soy un hombre libre, no necesito órdenes de nadie. El único que me manda es mi señora", agregó.

