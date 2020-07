Pablo Micheli al presidente: "Es un error decir que el pueblo no está feliz con la expropiación"

El referente de la CTA Pablo Micheli cuestionó hoy al presidente Alberto Fernández por haber dado marcha atrás con la expropiación de Vicentin bajo el argumento de que la gente no salió a festejar dicho anuncio.

"Desde la CTA no estamos de acuerdo con ese criterio. Es un error de lectura decir que el pueblo no está feliz con la expropiación. La mayoría de los argentinos lo apoya. Obvio que si le preguntás a los que se movilizaron en Plaza de Mayo o en Avellaneda, Santa Fe, van a decir lo contrario. Pero no es ese el pueblo nada más. La mayoría del pueblo está a favor", afirmó a la agencia NA.

Micheli señaló que su opinión sobre Vicentin coincide con la de todo el espectro del sindicalismo argentino. También lamentó que el Gobierno haya puesto en pausa el proyecto para crear un aporte extraordinario a las grandes fortunas: "Yo creo que dejó de lado lo de Vicentin y lo del impuesto a las altas fortunas porque está muy abrumado por el tema de la pandemia", consideró. Y completó la idea: "Alberto quiere mantener al Gobierno y a la política en unidad para que no se desmadre el tema de la cuarentena".

En la última semana, Fernández también recibió fuego amigo de parte de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien le achacó que haya recibido a los empresarios más poderosos del país en una mesa de diálogo, y también le cuestionó que haya puesto el freno al impuesto por única vez a las grandes fortunas y la expropiación de Vicentin.

A las críticas se sumó el ex ministro de Planificación Julio de Vido, y horas antes la actual vicepresidenta Cristina Kirchner había elogiado un artículo periodístico que también ponía en cuestionamiento la convocatoria a los empresarios más poderosos para discutir el futuro económico de la Argentina en la postpandemia.