Pablo Moyano atacó a Mercado Libre con una imagen que desató críticas

Si bien el bloqueo a centros de distribución del sitio de compras online Mercado Libre ya fue levantado la semana pasada, el conflicto entre los Moyano con la empresa mejor cotizada de Argentina sigue escalando. El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, criticó este domingo a la empresa en sus redes sociales con el logo modificado y los usuarios reaccionaron, en general mal.

"Si el mercado es libre, el trabajo es esclavo", dice el breve y contundente mensaje del hijo de Hugo Moyano que va acompañado por dos manos esposadas y los colores clásicos de la compañía.

Este mensaje muestra que, si bien se levantaron los bloques a los centros de distribución de Mercado Libre, el conflicto no afloja. La disputa viene desarrollándose desde hace dos años, en el marco del cual Camioneros busca afiliar para su sindicato a los trabajadores de Mercado Libre, muchos de ellos afiliados a la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga.

Hace 10 días, Camioneros bloquearon centros de distribución de la empresa fundada por Marcos Galperin "en rechazo del pago de salarios miserables" y "la no percepción del medio aguinaldo y las vacaciones por parte de muchos empleados del gremio".

"En el sitio no existe control alguno y, la patronal, aplica las decisiones que se le antoja, discriminando entre los trabajadores los salarios que abona", aseguró.

Según la empresa, la protesta gremial afectó "el trabajo de miles de pequeñas y medianas empresas (Pymes), que tienen como principal fuente de ingresos la venta de productos online en el contexto de la pandemia" de coronavirus.

El choque de modelos laborales detrás de la pelea Mercado Libre-Moyano

"Hay un impacto directo en los millones de compradores que dependen de Mercado Libre para recibir productos esenciales. El accionar gremial perjudica también a la cadena de valor del comercio electrónico, que incluye a cientos de personas que viven del transporte", acusó la firma en un documento.

Tras dos días de protesta, los Moyano levantaron el bloqueo y comenzaron con la "instancia de diálogo" y se reanudó la entrega de 200.000 paquetes que habían quedado acumulados.

Con la mediación del Ministerio de Trabajo, hubo un encuentro entre las partes que precisaron que estaban "no en una etapa de negociación, sino de diálogo", pero eso fue suficiente para que los Moyano levante el bloqueo. Aunque con este nuevo ataque de Pablo Moyano, se vuelve a tensar la relación.

En las redes sociales, los usuarios explotaron por la imagen y la frase que usó Pablo Moyano para atacar a Mercado Libre.

Che mafioso, dicen los que trabajan en mercado libre que están mejor así, que no los vayas a patotear. Y fíjate, porque no se si la cosa está para bollos, a lo mejor la primera vez no se lo esperaban. La gente se pudrió de todo tipo de violencia y no se quiere dejar pisar.