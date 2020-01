"El peritaje del caso de la muerte del fiscal Alberto Nismal la Gendarmería lo presentó a la Justicia, por lo tanto la que debe evaluar el valor de ese peritaje, si tiene peso probatorio, es la misma Justicia, lo hará a través del juez, de la Cámara de Apelaciones, la Camara de Casación, pero no me parece que la ministra (Sabina) Frederic tenga absolutamente nada que hacer en el tema", dijo el diputado del PRO Pablo Tonelli, fustigando la fuerte injerencia que la titular de Seguridad mantiene en el marco de la investigación de la muerte del fiscal caso AMIA.

"Si la ministra de Seguridad quiere disponer que en el futuro los peritajes de la Gendarmería se escriban a máquina o a mano, que usen tinta azul o tinta negra, que los haga sultano o mengano, me parece bien... Pero que no se meta con un peritaje que ya está hecho, presentado a la Justicia, revisado por los jueces, la verdad me parece un disparate, y además es muy contradictorio con lo que dijo el Presidente en el Congreso el día que asumió, cuando dijo que se terminaron las operaciones judiciales del Gobierno, que no había más interlocutores con la Justicia...", agregó Tonelli sobre el tema.

"Me parece que la ministra de Seguridad se está metiendo con la Justicia, y nada menos que en la causa de Nisman, que debe ser la causa más importante que ha tra,itado la Justicia Federal en toda su historia", agregó el legislador del PRO, que tiene un perfil vinculado al tema judicial como integrante del Consejo de la Magistratura.

La madre de Nisman le pidió al Gobierno que no intervenga en la investigación por la muerte del fiscal

Tonelli hizo esas declaraciones en el programa Gente de Derecho, que conduce Jorge Rizzo los sábados en Radio Cooperativa. El legislador también apuntó a la decisión de Frederic de descartar el protocolo de Seguridad que había aprobado la ex ministra Patricia Bullrich, considerando que tiene "la sensación de que la actual gestión esta del lado de los delincuentes", en lugar de defender a las victimas de la inseguridad.

Durante su breve gestión, incluso ya antes de asumir, Frederic puso la lupa en el peritaje hecho por la Gendarmería sobre la muerte de Nisman, indicando que dispondría "una revisión técnico - administrativa" de esa clase de trabajos forenses, no solo el de Nisman, sino de todos los que se llevan a cabo en general, y que en esa tarea esperaba contar con la ayuda de los especialistas de la Corte Suprema. La pericia de Gendarmería, como se sabe, sostuvo que Nisman fue asesinado, pero Frederic, si bien admitió que la validez del estudio es materia judicial, destacó que "como Poder Ejecutivo, las fuerzas se Seguridad dependen de nosotros, con lo cual la revisión que podemos hacer de las pericias es técnico- administrativa, pero queremos evitar la sospechas sobre la calidad de esa pericia, como sabemos están los que creen que es la pericia adecuada y otros no".

¿Cuáles son los puntos "controvertidos" de la pericia de Gendarmería que ahora serán analizados? El eje central de la hipótesis del homicidio se basa en la ketamina, una sustancia que Gendarmería asegura que fue utilizada en el cuerpo de Nisman para contribuir a su manipulación y reducción. El estudio también se centra en las manchas de sangre que se encontraron en el cuerpo del fiscal y en el baño de su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Según el informe, conforme a como quedaron distribuidas las pequeñas manchas de sangre, Nisman habría sido colocado por dos personas en la posición rodilla a tierra o de rodillas frente a la bañadera al momento del disparo. Eso se diferencia de las hipótesis del suicidio, que dice que Nisman se disparó parado frente al espejo con la pistola Bersa de 22 mm. que le había entregado el técnico informático Diego Lagomarsino.

Para Gendarmería, una de las personas que habría intervenido sostuvo al fiscal al momento del disparo, y la otra efectuó el disparo utilizando la mano de Nisman.

HB