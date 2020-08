Para Diego Santilli, las críticas de Alberto Fernández a la "opulencia porteña" no suman

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró hoy que las expresiones del presidente Alberto Fernández "no suman" tras haber dicho que la "opulencia porteña daba culpa".



Al respecto, el funcionario porteño indicó que los dichos del jefe de Estado "no suman" y aclaró que "Buenos Aires es muy "solidaria" al sostener que "produce muchísimo más de lo que recibe por coparticipación y atiende en su sistema de salud público a muchas personas que no son de la Ciudad".

Larreta: "Si Buenos Aires es opulenta habría que tratar de nivelar para arriba"

"En un día normal, sin coronavirus, el 50 por ciento de la atención ambulatoria es de vecinos que no son de la Ciudad y el 30% de los internados no son de la Ciudad; algo similar sucede con respecto a la educación pública", explicó el funcionario.



De este modo, Santilli cruzó las consideraciones del presidente al sostener que "Buenos Aires es una ciudad que nos llena de culpa por verla tan opulenta", sin miramientos afirmó: "siempre soñé con el momento en que Buenos Aires le devuelva al resto del país todo lo que este le dio".