Para José Cano, Alberto Fernández "está haciendo anuncios que sabe que son incumplibles"

El Diputado Nacional José Cano le respondió a los anuncios de Alberto Fernández sobre jubilaciones, leliq y política económica. Al respecto señaló: “Me parece que están haciendo anuncios que sabe que son incumplibles”.

Del mismo modo indicó que “escuchar a un candidato a presidente decir que los medicamentos van a ser gratis y subir las jubilaciones es una propuesta rimbombante que luego no pueden ser sustentadas”.



Fernández también había dicho que necesitaba un dólar alto. En ese sentido, dijo Cano: "Es curioso, cuando salimos del cepo hubo criticas del propio (Axel) Kicillof por como fue la salida con la banda que puso el equipo económico. El ámbito de la política que genera previsibilidad, se dará después de las PASO. Escucho declaraciones de Fernández que buscan posicionamiento más que propuestas sensatas”, insistió el dirigente tucumano en una entrevista con El Destape Radio.



“Nosotros hicimos la reparación histórica que benefició a muchos jubilados”, advirtió Cano. Del mismo modo planteó: “Cuando salimos del cepo nos criticaron por el dólar alto y ahora lo quieren subir”. “Plantear un aumento del 20% es una expresión de anhelo, pero no se puede hacer sin un estudio serio”, aclaró. Y concluyó: “las declaraciones de Alberto son electorales”.



Al finalizar, el extitular del Plan Belgrano consideró que los dichos se basan más en "propuestas rimbombantes que generan títulos y después no pueden ser sustentadas en los hechos, calculo que después de las PASO se podrán analizar para ver el grado de certeza".

