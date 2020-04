Para la Asociación Bancaria, "el miércoles 8 va a ser un cuello de botella porque la gente va a ir al banco"

El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, destacó hoy que "el 70, 80 por ciento" de las sucursales "no tenían ni diez personas en las filas" en la segunda jornada de cobros de jubilaciones y asignaciones para quienes no cuentan con tarjeta de débito.



Según sostuvo, "era sabido que no iba a haber tanta actividad estos dos días porque la gente se agolpa cuando tiene un vencimiento. Es inevitable porque hay una cultura de ir al banco, que no se modifica ni en una crisis tan grave como esta. Y cuando pase, no nos vuelvan a echar la culpa a los bancarios como ayer", remarcó el dirigente sindical. Y advirtió: "Va a haber una cantidad de gente importante el (miércoles) 8, cuando se habilite el pago a jubilaciones nuevamente, porque empieza el cronograma el 8. Ese día cobran los que ganan menos de $17.500, que son prácticamente el 60% de jubilados de la Argentina".

Con colas de jubilados desde temprano, otro día difícil en los bancos



"El 70, 80 por ciento de las sucursales no tenían ni diez personas en las filas", resaltó y señaló que "los informes que están mandando indican prácticamente no hay nadie en los bancos, salvo en lugares que pagaban jubilaciones provinciales además de toda la carga de ANSES".



Vengo diciendo hace un rato que podía pasar porque la gente va el primer día y no va a los cajeros automáticos", argumentó Palazzo.



En diálogo con Radio Con Vos, el gremialista estimó: "Bajo este criterio de conductas ir el primer día, seguramente el 8 de abril, cuando comience el pago de jubilados de abril, también se va a producir que haya mucha gente de esa edad en la calle". .