Con colas de jubilados desde temprano, otro día difícil en los bancos

Después de un viernes caótico donde millones de jubilados y pensionados se acercaron a los bancos de todo el país para intentar cobrar sus haberes y donde se registraron largas colas de adultos mayores más aquellos que cobran asignaciones familiares, el Banco Central dispuso que este fin de semana, sábado 4 y domingo 5 de abril, aquellos que aún no cobraron se acerquen a los bancos pero con un cronograma ordenado por la terminación de los documentos.

Por este motivo, desde las primeras horas de esta jornada nuevamente se pueden ver a los adultos mayores a la espera de que abran los bancos, aunque en menor cantidad y todos respetan el distanciamiento social recomendado. En algunos lugares se pudo ver que pusieron sillas en las veredas para que no estén tanto tiempo de pie. En otros sitios, a su vez reparten números para evitar inconvenientes.

Alberto Fernández apuntó contra Pesce, Vanoli y Palazzo por el caos bancario

Para intentar evitar un nuevo colapso, la autoridad monetaria que conduce Miguel Ángel Pesce decidió que el horario de atención se extenderá hasta las 17 y será exclusivamente para jubilados y pensionados que reciben sus haberes por ventanilla. El funcionario reconoció que lo que ocurrió fue una situación que"no esperaban" y admitió que el presidente Alberto Fernández lo llamó"enojado" para pedirle una explicación sobre el colapso que se vivió.

El jefe de Estado convocó a una reunión de emergencia al jede del Banco Central y ademas, al titular de ANSES, Alejandro Vanoli, a una reunión de emergencia en la residencia de Olivos, y allí se organizó un nuevo cronograma para evitar las aglomeraciones de jubilados y pensionados para que puedan cobrar con menos inconvenientes.

El viernes por la noche el presidente Alberto Fernández se reunió con Miguel Ángel Pesce y Alejandro Vanoli. Foto: Télam

De acuerdo con lo informado oficialmente, el cobro se realizará a partir de un esquema que tendrá en cuenta el número final del DNI del beneficiario.

Luego del "viernes negro", el Central anunció el nuevo cronograma de atención bancaria

Este sábado por otra parte, el defensor de la Tercera Edad, Eduardo Semino, cuestionó las escenas del viernes y señaló:"Todo lo que habíamos avanzado en materia de coronavirus se echó a perder con esa tremenda desorganización en los bancos". Asimismo cuestionó que el nuevo cronograma de pago a jubilados anunciado anoche a última hora por el Banco Central, "no se haya dado a conocer en cadena nacional".

"Hubo primero un comunicado, y después otro que decía que los bancos no abrirían a las 9 sino a las 10, pero eso debió hacerse con mayor difusión, porque mucha gente va a volver hoy a los bancos porque ayer les dieron un número, pero no tiene terminaciones de documentos 0 y 1", manifestó. En ese sentido completó: "También mucha gente no tiene claro que se está pagando haberes de marzo, y puede haber entendido que debe ir a cobrar sus haberes de abril".

F.D.S./HB