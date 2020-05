Para Pichetto, Macri "sigue midiendo bien en las encuestas"

Miguel Ángel Pichetto, ex senador nacional y dirigente de Juntos por el Cambio, habló sobre el liderazgo de Mauricio Macri en la oposición y consideró que el ex presidente "sigue midiendo muy fuerte en las encuestas" pese a "estar en silencio" tras su salida de la Casa Rosada a fines de 2019.

"La figura de Macri sigue siendo importante por más que hoy esté en un silencio responsable", sostuvo el ex candidato a vicepresidente. En ese contexto, aseguró que pese a no tener apariciones públicas y en los medios, la imagen del ex jefe de Estado "sigue midiendo muy bien en las encuestas, con una imagen muy fuerte, de entre 35 y 40 puntos”, sostuvo.

En declaraciones a FM La Patriada, el ex legislador aseguró que el silencio "es un aporte patriótico". En ese sentido, Pichetto consideró que un ex mandatario por un tiempo “tiene que mantener un silencio como aporte a la gestión nueva". Y agregó: “Se trata de saber ser expresidente, no tiene que hablar todo el tiempo”.

Por otro lado, al analizar las medidas del Gobierno ante la crisis por la pandemia de coronavirus, Pichetto afirmó que "algunas de las medidas que tomó no fueron aplicadas correctamente". "Hubo demoras y esto va a impactar en la actividad privada, que es el motor económico del país", opinó.

Al respecto, consideró además que el periodo de aislamiento obligatorio es “muy largo” e “impacta" en la salud psicológica de la gente. "La gente necesita una vida de relación", dijo.

Sobre la idea de parte de la oposición de que el presidente Alberto Fernández "se enamoró de la cuarentena", Pichetto desmintió apoyar esa afirmación: "No sé quien usó ese concepto de 'enamorarse de la cuarentena' pero yo no lo usé, lo que sostuve es que se tendría que haber abordado con más equilibrio en lo económico", dijo.

El dirigente de la oposición manifestó que "si se recupera la actividad laboral, la gente va a recuperar la tranquilidad porque hay sectores que están temiendo la pérdida del trabajo". En ese marco, mostró preocupación por los sectores que no pueden seguir trabajando desde sus casas. "No todos pueden nacer trabajo a distancia, si se recupera la actividad laboral la gente va a recuperar la tranquilidad porque hay sectores que están temiendo por la pérdida del trabajo", expresó.

