Parate parlamentario e incertidumbre por el tratamiento del Presupuesto en medio de la crisis

La crisis política dentro del Frente de Todos tras el golpe electoral del pasado domingo ya mostró sus primeras consecuencias en el ámbito parlamentario, donde aún no hay certezas acerca de cómo se podría retomar la agenda de trabajo.

Como marca la ley, el Presupuesto 2022 ingresó el miércoles por la noche por mesa de entradas de la Cámara de Diputados pero, más allá de algunas aproximaciones, el texto completo recién fue dado a conocer de manera oficial recién hoy por la mañana.

"Soy Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Leo pautas de la Ley de Presupuesto 2022 por los diarios y no consigo el texto. No sólo no vino Martín Guzmán a presentarlo a los legisladores (como es tradición) sino que no nos lo envió o no está disponible", se quejó a primera hora el santafesino del PRO Luciano Laspina.

Una hora más tarde, el referente económico del bloque que comanda Cristian Ritondo informó que ya había recibido el texto del propio Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, quien volverá a tener la misión de encaminar la aprobación de la Ley de Leyes.

Pero más allá de la anécdota, lo cierto es que por el momento no se estableció un cronograma de actividades que usualmente comienza con la exposición del ministro de Economía, la convocatoria a varias reuniones de la Comisión que se extienden al menos hasta mediados de octubre para luego ser llevado al recinto.

Presupuesto 2022: Guzmán prevé una inflación del 33% y un crecimiento del 4%

Según confirmaron a PERFIL desde la Comisión de Presupuesto, aún no hay novedades sobre ninguna convocatoria, aunque Heller confía en que finalmente Guzmán cumplirá con la tradición y asistirá junto a su equipo, siempre que no haya modificaciones en su conformación en las próximas horas.

La Cámara de Diputados no sesiona desde el 1° de julio, mientras que el Senado tuvo dos reuniones luego de esa fecha aunque ya se cumplió más de un mes sin visitas al recinto.

Si bien el Senado prorrogó hasta octubre el protocolo de funcionamiento remoto, Diputados debe renovar su funcionamiento y lo más probable es que lo haga con un formato con mayor presencialidad, lo que obligaría a que los legisladores asistan al Congreso al menos al momento de sacar dictamen, con la posibilidad de seguir participando de las reuniones de comisión de manera virtual.

Es por eso que, según informó a PERFIL un legislador del Frente de Todos, titular de una estratégica comisión parlamentaria, que no habrá reuniones de comisión al menos hasta la semana del 27 de septiembre, ante la posible realización de una sesión para tratar temas pendientes.

Entre ellos figura la reclamada aprobación de la Ley Ovina, un régimen de incentivo para la producción de ganado que afecta principalmente a la Patagonia aunque también alcanza a las llamas de la provincia de Jujuy, el proyecto contra la violencia institucional, otro texto que plantea favorecer a personas en situación de calle, así con la postergada Ley de Etiquetado Frontal de alimentos.

En Salud, en tanto, queda pendiente la Ley de Enfermería que propició el presidente Alberto Fernández, la Ley de VIH y varios proyectos que apuntan a dar beneficios a personas con discapacidad.

¿Antes o después?

El resultado electoral abrió además un interrogante sobre cuándo sería conveniente la aprobación del Presupuesto: antes del 10 de diciembre para garantizarse la conformación actual y la votación en el Senado, o después de esa fecha, ante la presunción de que la campaña no dará tiempo para su discusión y que el oficialismo corra el riesgo de tener que ampliar las negociaciones para garantizarse los votos.

Con la crisis institucional desatada, los planes del Frente de Todos volaron por los aires y se inclinan por pensar que no será factible llegar a mediados de noviembre con la sanción definitiva, aunque queda un mes entre la elección y la asunción de la nueva conformación parlamentaria que daría una yapa al oficialismo en caso de que necesite su sanción definitiva.

Aún en pandemia, el Presupuesto 2021 fue sancionado el 17 de noviembre de 2020 y promulgado por el Presidente el 11 de diciembre. Pero en 2019 la transición entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en la Casa Rosada hizo que no se aprobara el proyecto de Presupuesto enviado por Juntos por el Cambio y que el nuevo oficialismo optara por trabajar con una prórroga hasta tanto se acordara con el FMI.

Meses más tarde se aprobó una ampliación del Presupuesto, contemplando una realidad que ya estaba en pandemia.